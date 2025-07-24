Starlink не працює по всьому фронту в Україні, по світу також фіксують збої

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Starlink ліг по всьому фронту, передає УНН.

На ситуацію із Starlink відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко

По Starlink - проблема з роботою не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу - повідомив він.

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Як повідомляє Downdetector, про проблеми із Starlink повідомляють користувачі по всьому світу.