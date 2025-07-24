Starlink не працює по всьому фронту в Україні, по світу також фіксують збої
Київ • УНН
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив про непрацюючий Starlink по всьому фронту. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив проблеми з роботою Starlink не тільки в Україні, а й в інших країнах світу.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Starlink ліг по всьому фронту, передає УНН.
На ситуацію із Starlink відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
По Starlink - проблема з роботою не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу
Додамо
Як повідомляє Downdetector, про проблеми із Starlink повідомляють користувачі по всьому світу.