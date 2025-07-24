Starlink не работает по всему фронту в Украине, по миру также фиксируют сбои

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
18:46 • 10135 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
15:34 • 24034 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 117405 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 74876 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 139856 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 88426 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 87190 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 103372 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 70039 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 51645 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0.8м/с
60%
748мм
Популярные новости
Число пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы возросло до 1224 июля, 10:31 • 20743 просмотра
Попытка разбойного нападения на дом предпринимателя в Одесской области: задержаны военнослужащий-дезертир и его сообщник24 июля, 10:41 • 17253 просмотра
Предоставила информацию только о части похищенных украинских детей: Ермак прокомментировал заявления рф24 июля, 11:07 • 38421 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди16:23 • 50748 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП17:41 • 30024 просмотра
публикации
Необходимо восстановить конституционный порядок19:02 • 8426 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП17:41 • 30416 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди16:23 • 51132 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 117429 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 136447 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Игорь Терехов
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 194429 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 311924 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 394874 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 398224 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 386212 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Lockheed C-130 Hercules
Facebook
ТикТок
Су-34

Starlink не работает по всему фронту в Украине, по миру также фиксируют сбои

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о неработающем Starlink по всему фронту. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил проблемы с работой Starlink не только в Украине, но и в других странах мира.

Starlink не работает по всему фронту в Украине, по миру также фиксируют сбои

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Starlink лег по всему фронту, передает УНН.

На ситуацию со Starlink отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По Starlink - проблема с работой не только в Украине, но и в некоторых других странах мира

- сообщил он.

Добавим

Как сообщает Downdetector, о проблемах со Starlink сообщают пользователи по всему миру.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Старлинк
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9