Starlink не работает по всему фронту в Украине, по миру также фиксируют сбои

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Starlink лег по всему фронту, передает УНН.

На ситуацию со Starlink отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По Starlink - проблема с работой не только в Украине, но и в некоторых других странах мира - сообщил он.

Добавим

Как сообщает Downdetector, о проблемах со Starlink сообщают пользователи по всему миру.