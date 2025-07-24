Starlink не работает по всему фронту в Украине, по миру также фиксируют сбои
Киев • УНН
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о неработающем Starlink по всему фронту. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил проблемы с работой Starlink не только в Украине, но и в других странах мира.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Starlink лег по всему фронту, передает УНН.
На ситуацию со Starlink отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По Starlink - проблема с работой не только в Украине, но и в некоторых других странах мира
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Как сообщает Downdetector, о проблемах со Starlink сообщают пользователи по всему миру.