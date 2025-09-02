Дуже сильно програвали, а тепер номер один: Трамп про космічні перегони з Китаєм та рф

Сполучені Штати Америки програвали битву за космос, а тепер з великим відривом номер один. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час свого звернення 2 вересня в Білому домі, передає УНН.

Президент США нагадав, що саме за його першого президентського терміну було створено космічне командування. Він прокоментував, що основним завданням командування зараз є захист кожного американця – у тому числі і з неба.

У мій перший термін ми створили, і я створив, Космічні сили. Дуже важливо. Знаєте, ми дуже сильно програвали космічні перегони Китаю та росії, а тепер ми з великим відривом номер один у космосі та відновлюємо Космічну комунікацію з місією захищати американські космічні активи та виявляти будь-які загрози нашій батьківщині

Президент США заявив про перенесення космічного командування зі штату Колорадо до штату Алабама.

Штаб-квартира Космічного командування США переїде до прекрасного місця під назвою Гантсвілл, штат Алабама, яке відтепер назавжди буде відоме як Ракетне місто. У нас була велика конкуренція за це, і Алабама це отримує