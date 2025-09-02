Дуже сильно програвали, а тепер номер один: Трамп про космічні перегони з Китаєм та рф

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 43079 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 71857 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 113682 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 128962 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 70497 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 133245 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48629 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86684 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53425 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108383 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 218208 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 218089 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 207673 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 204322 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 198978 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 43081 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 113687 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 128968 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 76476 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 133248 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Михайло Федоров
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 8700 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 24000 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 27310 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 41927 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 86687 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
E-6 Mercury

Дуже сильно програвали, а тепер номер один: Трамп про космічні перегони з Китаєм та рф

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США стали лідером у космосі завдяки створенню Космічних сил. Штаб-квартира Космічного командування США переїжджає до Гантсвілла, Алабама.

Дуже сильно програвали, а тепер номер один: Трамп про космічні перегони з Китаєм та рф

Сполучені Штати Америки програвали битву за космос, а тепер з великим відривом номер один. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час свого звернення 2 вересня в Білому домі, передає УНН.

Деталі

Президент США нагадав, що саме за його першого президентського терміну було створено космічне командування. Він прокоментував, що основним завданням командування зараз є захист кожного американця – у тому числі і з неба.

У мій перший термін ми створили, і я створив, Космічні сили. Дуже важливо. Знаєте, ми дуже сильно програвали космічні перегони Китаю та росії, а тепер ми з великим відривом номер один у космосі та відновлюємо Космічну комунікацію з місією захищати американські космічні активи та виявляти будь-які загрози нашій батьківщині 

- розповів Трамп.

Нагадаємо

Президент США заявив про перенесення космічного командування зі штату Колорадо до штату Алабама.

Штаб-квартира Космічного командування США переїде до прекрасного місця під назвою Гантсвілл, штат Алабама, яке відтепер назавжди буде відоме як Ракетне місто. У нас була велика конкуренція за це, і Алабама це отримує 

- прокоментував президент США.

Єгор Брайлян

Політика
Алабама
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки