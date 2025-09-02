$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Трамп оголосив нове місце розташування штаб-квартири Космічних сил США

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Дональд Трамп офіційно заявив, що штаб-квартира Космічних сил США переїде до Гантсвілла, штат Алабама. Він зазначив, що планував це під час свого першого терміну, але адміністрація Байдена розмістила її в Колорадо.

Трамп оголосив нове місце розташування штаб-квартири Космічних сил США

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що штаб-квартира Космічних сил США переїде до Алабами, передає УНН із посиланням на AP.

Штаб-квартира Космічного командування США переїде до прекрасного місця під назвою Гантсвілл, штат Алабама, яке відтепер назавжди буде відоме як Місто Ракет 

– сказав Трамп.

Він сказав, що коли створював Космічне командування під час свого першого терміну, планував розмістити його штаб-квартиру в Алабамі, але адміністрація Байдена розмістила його замість цього в Колорадо.

Трамп сказав, що однією з його проблем із Колорадо було те, що там дозволено голосування виключно поштою, що, на його думку, заохочує до шахрайства.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп зробить "захопливе оголошення" пов'язане з Пентагоном. Заява пролунає з Овального кабінету о 14:00 за вашингтонським часом.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Алабама
Пентагон
Дональд Трамп
Джо Байден