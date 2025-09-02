Трамп оголосив нове місце розташування штаб-квартири Космічних сил США
Київ • УНН
Дональд Трамп офіційно заявив, що штаб-квартира Космічних сил США переїде до Гантсвілла, штат Алабама. Він зазначив, що планував це під час свого першого терміну, але адміністрація Байдена розмістила її в Колорадо.
Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що штаб-квартира Космічних сил США переїде до Алабами, передає УНН із посиланням на AP.
Штаб-квартира Космічного командування США переїде до прекрасного місця під назвою Гантсвілл, штат Алабама, яке відтепер назавжди буде відоме як Місто Ракет
Він сказав, що коли створював Космічне командування під час свого першого терміну, планував розмістити його штаб-квартиру в Алабамі, але адміністрація Байдена розмістила його замість цього в Колорадо.
Трамп сказав, що однією з його проблем із Колорадо було те, що там дозволено голосування виключно поштою, що, на його думку, заохочує до шахрайства.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп зробить "захопливе оголошення" пов'язане з Пентагоном. Заява пролунає з Овального кабінету о 14:00 за вашингтонським часом.