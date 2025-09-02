$41.370.05
Трамп зробить "захопливе оголошення": стало відомо, про що йдеться

Київ • УНН

 • 5732 перегляди

Президент США Дональд Трамп зробить "захопливе оголошення" пов'язане з Пентагоном. Заява пролунає з Овального кабінету о 14:00 за вашингтонським часом.

Трамп зробить "захопливе оголошення": стало відомо, про що йдеться

Речниця Білого дому Каролайн Левітт підтвердила, що під час виступу о 21:00 за Києвом президент США Дональд Трамп зробить "захопливе оголошення", пов’язане з Пентагоном. Про це повідомила в соцмережі "Х" журналістка Fox News Джекі Гайнріх, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що дана заява пролунає з Овального кабінету о 14:00 за вашингтонським часом, відповідно до графіку Білого дому. Її анонсували як головну подію дня.

Доповнення

Не виключено, що мова йде про намір перейменувати Міністерство оборони на "Міністерство наступу" або "Міністерство війни". Цю ідею озвучував президент США Дональд Трамп: він і голова Пентагону Піт Гегсет вважають, що це допоможе відновити "воїнський дух" відомства і обґрунтовують це минулими подіями в історії.

З 1789 і до 1947 року відомство називалось "військовим міністерством США". Воно відповідало за керівництво сухопутними військами і координацію військових кампаній. Через два роки після завершення Другої світової війни тодішній президент Гаррі Трумен схвалив закон про національну безпеку.

Згідно цього закону, міністерство війни було перетворене на міністерство оборони. Це було зроблено з метою підкреслити оборонний характер діяльності США в післявоєнному світі.

Нагадаємо

У Білому домі заявили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розробляє плани щодо ребрендингу Пентагону. Для цього потрібне рішення Конгресу, але у Трампа шукають інші шляхи досягнення мети.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Fox News
Пентагон
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки