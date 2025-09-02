Трамп сделает "захватывающее объявление": стало известно, о чем идет речь
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сделает "захватывающее объявление", связанное с Пентагоном. Заявление прозвучит из Овального кабинета в 14:00 по вашингтонскому времени.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что во время выступления в 21:00 по Киеву президент США Дональд Трамп сделает "захватывающее объявление", связанное с Пентагоном. Об этом сообщила в соцсети "Х" журналистка Fox News Джеки Хайнрих, передает УНН.
Детали
Сообщается, что данное заявление прозвучит из Овального кабинета в 14:00 по вашингтонскому времени, согласно графику Белого дома. Его анонсировали как главное событие дня.
Дополнение
Не исключено, что речь идет о намерении переименовать Министерство обороны в "Министерство наступления" или "Министерство войны". Эту идею озвучивал президент США Дональд Трамп: он и глава Пентагона Пит Хегсет считают, что это поможет восстановить "воинский дух" ведомства и обосновывают это прошлыми событиями в истории.
С 1789 и до 1947 года ведомство называлось "военным министерством США". Оно отвечало за руководство сухопутными войсками и координацию военных кампаний. Через два года после завершения Второй мировой войны тогдашний президент Гарри Трумэн одобрил закон о национальной безопасности.
Согласно этому закону, министерство войны было преобразовано в министерство обороны. Это было сделано с целью подчеркнуть оборонный характер деятельности США в послевоенном мире.
Напомним
В Белом доме заявили, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрабатывает планы по ребрендингу Пентагона. Для этого требуется решение Конгресса, но у Трампа ищут другие пути достижения цели.