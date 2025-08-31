Білий дім продовжує просувати плани щодо перейменування військового міністерства - WSJ
Адміністрація Трампа розробляє плани щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Ця ідея обговорюється з перших тижнів другого терміну Трампа.
За словами посадовця Білого дому, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розробляє плани щодо ребрендингу Міністерства оборони як Міністерства війни, продовжуючи спроби президента відродити назву, яка востаннє використовувалася в 1947 році. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Відновлення скасованої назви найбільшого урядового департаменту може бути здійснено рішенням Конгресу, але Білий дім розглядає інші шляхи для внесення змін, за словами чиновника. Трамп неодноразово порушував цю ідею з моменту вступу на посаду.
Як Міністерство війни, ми виграли все. Ми виграли все. Я думаю, що нам доведеться повернутися до цього
За словами колишнього посадовця, Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо внесення змін у перші тижні другого терміну Трампа. Одна з ідей полягала в тому, щоб попросити Конгрес надати дозвіл на відновлення колишньої назви під час надзвичайної ситуації в країні, а також відродити посаду міністра війни для вищого цивільного посадовця департаменту
Стара назва "має сильніше звучання"
Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо ребрендингу на початку другого терміну президента.
Структура військових значно змінилася з моменту створення Військового міністерства в 1789 році, як і назва бюрократії, яка його контролювала. Спочатку Військове міністерство контролювало армію, тоді як окреме Міністерство ВМС керувало військово-морськими силами та морською піхотою.
Після Другої світової війни, прагнучі підвищити ефективність, президент Гаррі С. Трумен об’єднав збройні сили в одну організацію, яка спочатку називалася Національним військовим закладом згідно із законопроектом, прийнятим Конгресом у 1947 році. Законодавство об’єднало Військово-морське та Військове міністерства, а також нещодавно незалежні Повітряні сили в єдину організацію, очолювану цивільним міністром оборони.
Значна частина опору змінам виникла через скасування статусу ВМС як незалежного міністерства.
Ми будемо боротися на Пагорбі, в залі засідань Сенату та на галявині Білого дому. Ми ніколи не здамося
Конгрес скасував Національну військову установу в 1949 році та перейменував її на Міністерство оборони, надавши секретарю кабінету міністрів більше повноважень для контролю за службами, включаючи їхні процедури закупівель. Це викликало занепокоєння, що розширені повноваження зроблять міністра оборони "військовим диктатором", згідно зі статтею в газеті "Лос-Анджелес Дейлі Ньюс" за липень 1949 року.
Трамп висловив занепокоєння тим, що ця посада недостатньо войовнича. У квітні, під час заходу в Овальному кабінеті, він сказав, що міністр оборони раніше був відомий як військовий міністр.
Вони змінили це, коли ми стали трохи політкоректними
Він порушив ідею відродження цієї посади на саміті НАТО в Гаазі в червні.
Раніше вона називалася військовим міністром. Можливо, нам доведеться почати думати про його зміни
Міністр оборони Піт Гегсет висловився у вівторок під час засідання кабінету міністрів, заявивши, що Міністерство оборони "просто звучить неправильно".
Президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати Міністерство оборони на "Міністерство наступу" або "Міністерство війни". Для цього потрібне схвалення Конгресу США.