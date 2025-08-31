Білий дім продовжує просувати плани щодо перейменування військового міністерства - WSJ

За словами посадовця Білого дому, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розробляє плани щодо ребрендингу Міністерства оборони як Міністерства війни, продовжуючи спроби президента відродити назву, яка востаннє використовувалася в 1947 році. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Відновлення скасованої назви найбільшого урядового департаменту може бути здійснено рішенням Конгресу, але Білий дім розглядає інші шляхи для внесення змін, за словами чиновника. Трамп неодноразово порушував цю ідею з моменту вступу на посаду.

Як Міністерство війни, ми виграли все. Ми виграли все. Я думаю, що нам доведеться повернутися до цього - сказав Трамп у понеділок, маючи на увазі війни, що велися до створення Міністерства оборони після Другої світової війни.

За словами колишнього посадовця, Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо внесення змін у перші тижні другого терміну Трампа. Одна з ідей полягала в тому, щоб попросити Конгрес надати дозвіл на відновлення колишньої назви під час надзвичайної ситуації в країні, а також відродити посаду міністра війни для вищого цивільного посадовця департаменту - сказав колишній чиновник.

Стара назва "має сильніше звучання" - заявив Трамп у понеділок на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном. Він додав, що зміни будуть внесені "впродовж наступного тижня або близько того".

Структура військових значно змінилася з моменту створення Військового міністерства в 1789 році, як і назва бюрократії, яка його контролювала. Спочатку Військове міністерство контролювало армію, тоді як окреме Міністерство ВМС керувало військово-морськими силами та морською піхотою.

Після Другої світової війни, прагнучі підвищити ефективність, президент Гаррі С. Трумен об’єднав збройні сили в одну організацію, яка спочатку називалася Національним військовим закладом згідно із законопроектом, прийнятим Конгресом у 1947 році. Законодавство об’єднало Військово-морське та Військове міністерства, а також нещодавно незалежні Повітряні сили в єдину організацію, очолювану цивільним міністром оборони.

Значна частина опору змінам виникла через скасування статусу ВМС як незалежного міністерства.

Ми будемо боротися на Пагорбі, в залі засідань Сенату та на галявині Білого дому. Ми ніколи не здамося - йшлося у написі на дошці капітана ВМС, який виступав проти нової системи, згідно зі статтею в газеті "Сент-Луїс Пост-Діспач" за грудень 1948 року.

Конгрес скасував Національну військову установу в 1949 році та перейменував її на Міністерство оборони, надавши секретарю кабінету міністрів більше повноважень для контролю за службами, включаючи їхні процедури закупівель. Це викликало занепокоєння, що розширені повноваження зроблять міністра оборони "військовим диктатором", згідно зі статтею в газеті "Лос-Анджелес Дейлі Ньюс" за липень 1949 року.

Трамп висловив занепокоєння тим, що ця посада недостатньо войовнича. У квітні, під час заходу в Овальному кабінеті, він сказав, що міністр оборони раніше був відомий як військовий міністр.

Вони змінили це, коли ми стали трохи політкоректними - сказав він.

Він порушив ідею відродження цієї посади на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Раніше вона називалася військовим міністром. Можливо, нам доведеться почати думати про його зміни - сказав Трамп на зустрічі іноземних лідерів.

Міністр оборони Піт Гегсет висловився у вівторок під час засідання кабінету міністрів, заявивши, що Міністерство оборони "просто звучить неправильно".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати Міністерство оборони на "Міністерство наступу" або "Міністерство війни". Для цього потрібне схвалення Конгресу США.