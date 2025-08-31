Білий дім продовжує просувати плани щодо перейменування військового міністерства - WSJ

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 22009 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 55245 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 77068 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 92981 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 108832 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252995 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111475 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85331 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99359 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 321526 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2.4м/с
39%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 16219 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 14876 перегляди
182 боєзіткнення на фронті за добу: ЗСУ стримують наступ, ворог зазнає втрат - ГенштабPhoto31 серпня, 05:18 • 3756 перегляди
Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА31 серпня, 05:40 • 4716 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС31 серпня, 06:52 • 4194 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 5526 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 10333 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 97557 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 227329 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 229281 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 321531 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 270044 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107682 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240436 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263756 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260987 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240938 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
The New York Times
Мі-8
Мі-24

Білий дім продовжує просувати плани щодо перейменування військового міністерства - WSJ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Адміністрація Трампа розробляє плани щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Ця ідея обговорюється з перших тижнів другого терміну Трампа.

Білий дім продовжує просувати плани щодо перейменування військового міністерства - WSJ

За словами посадовця Білого дому, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розробляє плани щодо ребрендингу Міністерства оборони як Міністерства війни, продовжуючи спроби президента відродити назву, яка востаннє використовувалася в 1947 році. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Відновлення скасованої назви найбільшого урядового департаменту може бути здійснено рішенням Конгресу, але Білий дім розглядає інші шляхи для внесення змін, за словами чиновника. Трамп неодноразово порушував цю ідею з моменту вступу на посаду.

Як Міністерство війни, ми виграли все. Ми виграли все. Я думаю, що нам доведеться повернутися до цього

- сказав Трамп у понеділок, маючи на увазі війни, що велися до створення Міністерства оборони після Другої світової війни.

За словами колишнього посадовця, Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо внесення змін у перші тижні другого терміну Трампа. Одна з ідей полягала в тому, щоб попросити Конгрес надати дозвіл на відновлення колишньої назви під час надзвичайної ситуації в країні, а також відродити посаду міністра війни для вищого цивільного посадовця департаменту

- сказав колишній чиновник.

Стара назва "має сильніше звучання"

- заявив Трамп у понеділок на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном. Він додав, що зміни будуть внесені "впродовж наступного тижня або близько того".

Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо ребрендингу на початку другого терміну президента.

Структура військових значно змінилася з моменту створення Військового міністерства в 1789 році, як і назва бюрократії, яка його контролювала. Спочатку Військове міністерство контролювало армію, тоді як окреме Міністерство ВМС керувало військово-морськими силами та морською піхотою.

Після Другої світової війни, прагнучі підвищити ефективність, президент Гаррі С. Трумен об’єднав збройні сили в одну організацію, яка спочатку називалася Національним військовим закладом згідно із законопроектом, прийнятим Конгресом у 1947 році. Законодавство об’єднало Військово-морське та Військове міністерства, а також нещодавно незалежні Повітряні сили в єдину організацію, очолювану цивільним міністром оборони.

Значна частина опору змінам виникла через скасування статусу ВМС як незалежного міністерства.

Ми будемо боротися на Пагорбі, в залі засідань Сенату та на галявині Білого дому. Ми ніколи не здамося

- йшлося у написі на дошці капітана ВМС, який виступав проти нової системи, згідно зі статтею в газеті "Сент-Луїс Пост-Діспач" за грудень 1948 року.

Конгрес скасував Національну військову установу в 1949 році та перейменував її на Міністерство оборони, надавши секретарю кабінету міністрів більше повноважень для контролю за службами, включаючи їхні процедури закупівель. Це викликало занепокоєння, що розширені повноваження зроблять міністра оборони "військовим диктатором", згідно зі статтею в газеті "Лос-Анджелес Дейлі Ньюс" за липень 1949 року.

Трамп висловив занепокоєння тим, що ця посада недостатньо войовнича. У квітні, під час заходу в Овальному кабінеті, він сказав, що міністр оборони раніше був відомий як військовий міністр.

Вони змінили це, коли ми стали трохи політкоректними

- сказав він.

Він порушив ідею відродження цієї посади на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Раніше вона називалася військовим міністром. Можливо, нам доведеться почати думати про його зміни

- сказав Трамп на зустрічі іноземних лідерів.

Міністр оборони Піт Гегсет висловився у вівторок під час засідання кабінету міністрів, заявивши, що Міністерство оборони "просто звучить неправильно".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати Міністерство оборони на "Міністерство наступу" або "Міністерство війни". Для цього потрібне схвалення Конгресу США.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони США
Пентагон
Конгрес США
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Південна Корея