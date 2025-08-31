$41.260.00
Белый дом продолжает продвигать планы по переименованию военного министерства - WSJ

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Администрация Трампа разрабатывает планы по переименованию Министерства обороны в Министерство войны. Эта идея обсуждается с первых недель второго срока Трампа.

Белый дом продолжает продвигать планы по переименованию военного министерства - WSJ

По словам чиновника Белого дома, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрабатывает планы по ребрендингу Министерства обороны как Министерства войны, продолжая попытки президента возродить название, которое в последний раз использовалось в 1947 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Восстановление отмененного названия крупнейшего правительственного департамента может быть осуществлено решением Конгресса, но Белый дом рассматривает другие пути для внесения изменений, по словам чиновника. Трамп неоднократно поднимал эту идею с момента вступления в должность.

Как Министерство войны, мы выиграли все. Мы выиграли все. Я думаю, что нам придется вернуться к этому

- сказал Трамп в понедельник, имея в виду войны, которые велись до создания Министерства обороны после Второй мировой войны.

По словам бывшего чиновника, Пентагон начал разрабатывать законодательные предложения по внесению изменений в первые недели второго срока Трампа. Одна из идей заключалась в том, чтобы попросить Конгресс предоставить разрешение на восстановление прежнего названия во время чрезвычайной ситуации в стране, а также возродить должность министра войны для высшего гражданского должностного лица департамента

- сказал бывший чиновник.

Старое название "имеет более сильное звучание"

- заявил Трамп в понедельник на встрече в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном. Он добавил, что изменения будут внесены "в течение следующей недели или около того".

Пентагон начал разрабатывать законодательные предложения по ребрендингу в начале второго срока президента.

Структура военных значительно изменилась с момента создания Военного министерства в 1789 году, как и название бюрократии, которая его контролировала. Изначально Военное министерство контролировало армию, тогда как отдельное Министерство ВМС руководило военно-морскими силами и морской пехотой.

После Второй мировой войны, стремясь повысить эффективность, президент Гарри С. Трумэн объединил вооруженные силы в одну организацию, которая изначально называлась Национальным военным учреждением согласно законопроекту, принятому Конгрессом в 1947 году. Законодательство объединило Военно-морское и Военное министерства, а также недавно независимые Воздушные силы в единую организацию, возглавляемую гражданским министром обороны.

Значительная часть сопротивления изменениям возникла из-за отмены статуса ВМС как независимого министерства.

Мы будем бороться на Холме, в зале заседаний Сената и на лужайке Белого дома. Мы никогда не сдадимся

- говорилось в надписи на доске капитана ВМС, который выступал против новой системы, согласно статье в газете "Сент-Луис Пост-Диспатч" за декабрь 1948 года.

Конгресс отменил Национальное военное учреждение в 1949 году и переименовал его в Министерство обороны, предоставив секретарю кабинета министров больше полномочий для контроля за службами, включая их процедуры закупок. Это вызвало обеспокоенность, что расширенные полномочия сделают министра обороны "военным диктатором", согласно статье в газете "Лос-Анджелес Дейли Ньюс" за июль 1949 года.

Трамп выразил обеспокоенность тем, что эта должность недостаточно воинственна. В апреле, во время мероприятия в Овальном кабинете, он сказал, что министр обороны раньше был известен как военный министр.

Они изменили это, когда мы стали немного политкорректными

- сказал он.

Он поднял идею возрождения этой должности на саммите НАТО в Гааге в июне.

Раньше она называлась военным министром. Возможно, нам придется начать думать о его изменениях

- сказал Трамп на встрече иностранных лидеров.

Министр обороны Пит Хэгсет высказался во вторник во время заседания кабинета министров, заявив, что Министерство обороны "просто звучит неправильно".

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать Министерство обороны в "Министерство наступления" или "Министерство войны". Для этого требуется одобрение Конгресса США.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Южная Корея