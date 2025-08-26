Трамп хоче перейменувати Міноборони США на "Міністерство війни" або "Міністерство наступу"
Президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати Міністерство оборони на "Міністерство наступу" або "Міністерство війни". Для цього потрібне схвалення Конгресу США.
Деталі
Повідомляється, що цю ідею Трамп і голова Пентагону Піт Гегсет озвучували і раніше. Вони хочуть відновити "воїнських дух" відомства і обґрунтовують це минулими подіями в історії.
Так, Трамп заявив, що під час двох світових воєн відомство називали "міністерством війни". За його словами, "всім подобається неймовірна історія перемог, коли це було міністерство війни".
Ми називаємо це міністерством оборони, але, між нами кажучи, я думаю, ми змінимо назву. Я не хочу бути лише в обороні. Ми також хочемо наступати
Водночас, як пише видання, для ребредингу відомства і зміни назви, має бути схвалення з боку Конгресу США.
Додатково
Військове міністерство США було утворено у 1789 році, через 13 років після утворення Сполучених Штатів (1776 рік – ред.) і через 6 років після завершення війни за незалежність від Британської імперії (1775-1783 рр – ред.). Воно відповідало за керівництво сухопутними військами і координацію військових кампаній.
Воно проіснувало до 1947 року, коли після завершення Другої світової війни тодішній президент Гаррі Трумен схвалив закон про національну безпеку. Міністерство війни було перетворене на міністерство оборони, а метою перейменування було підкреслити оборонний характер діяльності США в післявоєнному світі.
Окремо були створені Центральне розвідувальне управління і Рада національної безпеки США.
Нагадаємо
