Трамп хочет переименовать Минобороны США в «Министерство войны» или «Министерство наступления»

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать министерство обороны страны в "министерство наступления" или "министерство войны". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Сообщается, что эту идею Трамп и глава Пентагона Пит Гегсет озвучивали и ранее. Они хотят восстановить "воинский дух" ведомства и обосновывают это прошлыми событиями в истории.

Так, Трамп заявил, что во время двух мировых войн ведомство называли "министерством войны". По его словам, "всем нравится невероятная история побед, когда это было министерство войны".

Мы называем это министерством обороны, но, между нами говоря, я думаю, мы изменим название. Я не хочу быть только в обороне. Мы также хотим наступать - заявил Трамп.

В то же время, как пишет издание, для ребрендинга ведомства и изменения названия, должно быть одобрение со стороны Конгресса США.

Дополнительно

Военное министерство США было образовано в 1789 году, через 13 лет после образования Соединенных Штатов (1776 год – ред.) и через 6 лет после завершения войны за независимость от Британской империи (1775-1783 гг – ред.). Оно отвечало за руководство сухопутными войсками и координацию военных кампаний.

Оно просуществовало до 1947 года, когда после завершения Второй мировой войны тогдашний президент Гарри Трумэн одобрил закон о национальной безопасности. Министерство войны было преобразовано в министерство обороны, а целью переименования было подчеркнуть оборонительный характер деятельности США в послевоенном мире.

Отдельно были созданы Центральное разведывательное управление и Совет национальной безопасности США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп 25 августа издал указ, предусматривающий уголовное и административное преследование за надругательство над американским флагом.