Президент США підписав указ про кримінальне переслідування за наругу над державним прапором

25 серпня президент США Дональд Трамп видав указ, який передбачає кримінальне та адміністративне переслідування за спалення або інші форми наруги над американським прапором. Документ зобов’язує федеральні органи максимально застосовувати наявні закони для притягнення до відповідальності порушників. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

У документі зазначається, що американський прапор "є найсвятішим і найдорожчим символом Сполучених Штатів Америки, а також американської свободи, ідентичності та сили".

За словами Дональда Трампа, спалення прапора є "образливим та провокаційним" актом, що може спровокувати насильство та заворушення і використовується іноземними групами для залякування американців.

Моя Адміністрація діятиме, щоб відновити повагу та святість Американського Прапора й переслідувати за законом тих, хто провокує насильство або іншим чином порушує наші закони, оскверняючи цей символ нашої країни, у максимально можливих межах, дозволених будь-якими наявними повноваженнями