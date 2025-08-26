Президент США підписав указ про кримінальне переслідування за наругу над державним прапором

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10891 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84820 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 60264 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 60341 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 182031 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 177136 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51700 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?

Ексклюзив

25 серпня, 13:29
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84819 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Ексклюзив

25 серпня, 06:07
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 182030 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

Ексклюзив

25 серпня, 05:46
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 177134 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік

Ексклюзив

24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 135255 перегляди
Президент США підписав указ про кримінальне переслідування за наругу над державним прапором

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент США Дональд Трамп 25 серпня видав указ, що передбачає кримінальне та адміністративне переслідування за наругу над американським прапором. Документ зобов’язує федеральні органи максимально застосовувати наявні закони для притягнення до відповідальності порушників.

Президент США підписав указ про кримінальне переслідування за наругу над державним прапором

25 серпня президент США Дональд Трамп видав указ, який передбачає кримінальне та адміністративне переслідування за спалення або інші форми наруги над американським прапором. Документ зобов’язує федеральні органи максимально застосовувати наявні закони для притягнення до відповідальності порушників. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Деталі

У документі зазначається, що американський прапор "є найсвятішим і найдорожчим символом Сполучених Штатів Америки, а також американської свободи, ідентичності та сили".

За словами Дональда Трампа, спалення прапора є "образливим та провокаційним" актом, що може спровокувати насильство та заворушення і використовується іноземними групами для залякування американців.

Моя Адміністрація діятиме, щоб відновити повагу та святість Американського Прапора й переслідувати за законом тих, хто провокує насильство або іншим чином порушує наші закони, оскверняючи цей символ нашої країни, у максимально можливих межах, дозволених будь-якими наявними повноваженнями

- зазначено в документі.

Основні положення указу:

  • Міністерство юстиції має максимально застосовувати кримінальні та цивільні закони проти осіб, які паплюжать прапор у спосіб, що супроводжується злочинами — від насильства й злочинів на ґрунті ненависті до порушення громадського порядку та пошкодження майна.
    • У випадках, коли такі дії підпадають під юрисдикцію місцевих чи штатних органів (наприклад, заборона відкритого вогню чи закони про хуліганство), федеральні установи повинні передавати справи на місцевий рівень.
      • Міністр юстиції може ініціювати судові процеси для уточнення меж застосування винятків із Першої поправки щодо свободи слова.
        • Іноземцям, які брали участь у спаленні американського прапора, може бути відмовлено у візах, дозволах на проживання чи натуралізації, або вони можуть бути депортовані.

          Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином 26.08.25, 01:52 • 296 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Новини Світу
          Міністерство юстиції США
          Федеральна влада США
          Білий дім
          Дональд Трамп
          Сполучені Штати Америки