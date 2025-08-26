Президент США підписав указ про кримінальне переслідування за наругу над державним прапором
Президент США Дональд Трамп 25 серпня видав указ, що передбачає кримінальне та адміністративне переслідування за наругу над американським прапором. Документ зобов’язує федеральні органи максимально застосовувати наявні закони для притягнення до відповідальності порушників.
Деталі
У документі зазначається, що американський прапор "є найсвятішим і найдорожчим символом Сполучених Штатів Америки, а також американської свободи, ідентичності та сили".
За словами Дональда Трампа, спалення прапора є "образливим та провокаційним" актом, що може спровокувати насильство та заворушення і використовується іноземними групами для залякування американців.
Моя Адміністрація діятиме, щоб відновити повагу та святість Американського Прапора й переслідувати за законом тих, хто провокує насильство або іншим чином порушує наші закони, оскверняючи цей символ нашої країни, у максимально можливих межах, дозволених будь-якими наявними повноваженнями
Основні положення указу:
- Міністерство юстиції має максимально застосовувати кримінальні та цивільні закони проти осіб, які паплюжать прапор у спосіб, що супроводжується злочинами — від насильства й злочинів на ґрунті ненависті до порушення громадського порядку та пошкодження майна.
- У випадках, коли такі дії підпадають під юрисдикцію місцевих чи штатних органів (наприклад, заборона відкритого вогню чи закони про хуліганство), федеральні установи повинні передавати справи на місцевий рівень.
- Міністр юстиції може ініціювати судові процеси для уточнення меж застосування винятків із Першої поправки щодо свободи слова.
- Іноземцям, які брали участь у спаленні американського прапора, може бути відмовлено у візах, дозволах на проживання чи натуралізації, або вони можуть бути депортовані.
