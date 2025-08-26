Президент США подписал указ об уголовном преследовании за надругательство над государственным флагом

25 августа президент США Дональд Трамп издал указ, предусматривающий уголовное и административное преследование за сожжение или другие формы надругательства над американским флагом. Документ обязывает федеральные органы максимально применять существующие законы для привлечения к ответственности нарушителей. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.

В документе отмечается, что американский флаг "является самым священным и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также американской свободы, идентичности и силы".

По словам Дональда Трампа, сожжение флага является "оскорбительным и провокационным" актом, который может спровоцировать насилие и беспорядки и используется иностранными группами для запугивания американцев.

Моя Администрация будет действовать, чтобы восстановить уважение и святость Американского Флага и преследовать по закону тех, кто провоцирует насилие или иным образом нарушает наши законы, оскверняя этот символ нашей страны, в максимально возможных пределах, разрешенных любыми имеющимися полномочиями