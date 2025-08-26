$41.280.07
Президент США подписал указ об уголовном преследовании за надругательство над государственным флагом

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент США Дональд Трамп 25 августа издал указ, предусматривающий уголовное и административное преследование за надругательство над американским флагом. Документ обязывает федеральные органы максимально применять существующие законы для привлечения к ответственности нарушителей.

25 августа президент США Дональд Трамп издал указ, предусматривающий уголовное и административное преследование за сожжение или другие формы надругательства над американским флагом. Документ обязывает федеральные органы максимально применять существующие законы для привлечения к ответственности нарушителей. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

В документе отмечается, что американский флаг "является самым священным и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также американской свободы, идентичности и силы".

По словам Дональда Трампа, сожжение флага является "оскорбительным и провокационным" актом, который может спровоцировать насилие и беспорядки и используется иностранными группами для запугивания американцев.

Моя Администрация будет действовать, чтобы восстановить уважение и святость Американского Флага и преследовать по закону тех, кто провоцирует насилие или иным образом нарушает наши законы, оскверняя этот символ нашей страны, в максимально возможных пределах, разрешенных любыми имеющимися полномочиями

- указано в документе.

Основные положения указа:

  • Министерство юстиции должно максимально применять уголовные и гражданские законы против лиц, оскверняющих флаг способом, сопровождающимся преступлениями — от насилия и преступлений на почве ненависти до нарушения общественного порядка и повреждения имущества.
    • В случаях, когда такие действия подпадают под юрисдикцию местных или штатных органов (например, запрет открытого огня или законы о хулиганстве), федеральные учреждения должны передавать дела на местный уровень.
      • Министр юстиции может инициировать судебные процессы для уточнения границ применения исключений из Первой поправки относительно свободы слова.
        • Иностранцам, участвовавшим в сожжении американского флага, может быть отказано в визах, разрешениях на проживание или натурализации, или они могут быть депортированы.

          Вита Зеленецкая

          Новости Мира
          Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
          Федеральное правительство Соединенных Штатов
          Белый дом
          Дональд Трамп
          Соединённые Штаты