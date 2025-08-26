Президент США подписал указ об уголовном преследовании за надругательство над государственным флагом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп 25 августа издал указ, предусматривающий уголовное и административное преследование за надругательство над американским флагом. Документ обязывает федеральные органы максимально применять существующие законы для привлечения к ответственности нарушителей.
25 августа президент США Дональд Трамп издал указ, предусматривающий уголовное и административное преследование за сожжение или другие формы надругательства над американским флагом. Документ обязывает федеральные органы максимально применять существующие законы для привлечения к ответственности нарушителей. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.
Детали
В документе отмечается, что американский флаг "является самым священным и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также американской свободы, идентичности и силы".
По словам Дональда Трампа, сожжение флага является "оскорбительным и провокационным" актом, который может спровоцировать насилие и беспорядки и используется иностранными группами для запугивания американцев.
Моя Администрация будет действовать, чтобы восстановить уважение и святость Американского Флага и преследовать по закону тех, кто провоцирует насилие или иным образом нарушает наши законы, оскверняя этот символ нашей страны, в максимально возможных пределах, разрешенных любыми имеющимися полномочиями
Основные положения указа:
- Министерство юстиции должно максимально применять уголовные и гражданские законы против лиц, оскверняющих флаг способом, сопровождающимся преступлениями — от насилия и преступлений на почве ненависти до нарушения общественного порядка и повреждения имущества.
- В случаях, когда такие действия подпадают под юрисдикцию местных или штатных органов (например, запрет открытого огня или законы о хулиганстве), федеральные учреждения должны передавать дела на местный уровень.
- Министр юстиции может инициировать судебные процессы для уточнения границ применения исключений из Первой поправки относительно свободы слова.
- Иностранцам, участвовавшим в сожжении американского флага, может быть отказано в визах, разрешениях на проживание или натурализации, или они могут быть депортированы.
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном26.08.25, 01:52 • 530 просмотров