Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News и Reuters.

Я хотел бы встретиться с ним в этом году... Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились прекрасные отношения

По словам Дональда Трампа, он и лидер КНДР "стали очень доброжелательными" во время его первого срока на посту президента.

Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении