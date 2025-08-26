Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Он отметил, что между ними сложились прекрасные отношения и есть потенциал для сотрудничества.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News и Reuters.
Я хотел бы встретиться с ним в этом году... Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились прекрасные отношения
По словам Дональда Трампа, он и лидер КНДР "стали очень доброжелательными" во время его первого срока на посту президента.
Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении
Отмечается, что Северная Корея пока не отреагировала на просьбу прокомментировать высказывания президента США.
Справка
Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США. Представители США пытались достичь соглашения по ядерной программе Северной Кореи, но не смогли договориться о том, что именно КНДР получит взамен. Поэтому переговоры сорвались, и далее Пхеньян ускорил свою ядерную программу.
Напомним
Отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом остаются на "неплохом" уровне, что может свидетельствовать о готовности Пхеньяна к переговорам с новой администрацией США. Однако Северная Корея обещает отреагировать на попытки остановить ее ядерную программу.
