Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 10787 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 84514 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 60133 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 60232 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 181867 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 177024 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68691 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66732 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66248 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51693 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 76493 просмотра
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Он отметил, что между ними сложились прекрасные отношения и есть потенциал для сотрудничества.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News и Reuters.  

Я хотел бы встретиться с ним в этом году... Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились прекрасные отношения

- заявил глава Белого дома.

По словам Дональда Трампа, он и лидер КНДР "стали очень доброжелательными" во время его первого срока на посту президента.

Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении

- сказал американский лидер, добавив, что хотел бы помочь отношениям между двумя Кореями.

Отмечается, что Северная Корея пока не отреагировала на просьбу прокомментировать высказывания президента США.

Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США. Представители США пытались достичь соглашения по ядерной программе Северной Кореи, но не смогли договориться о том, что именно КНДР получит взамен. Поэтому переговоры сорвались, и далее Пхеньян ускорил свою ядерную программу.

Отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом остаются на "неплохом" уровне, что может свидетельствовать о готовности Пхеньяна к переговорам с новой администрацией США. Однако Северная Корея обещает отреагировать на попытки остановить ее ядерную программу.

Вита Зеленецкая

