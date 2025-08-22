Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел церемонию награждения солдат КНДР, воевавших на стороне России против Украины, назвав их «героическими». Он возложил цветы к мемориальной стене погибшим и провел банкет для военных.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел церемонию награждения солдат КНДР, воевавших на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA, информирует УНН.
Детали
Во время церемонии Ким назвал солдат, воевавших за Россию против Украины, "героическими".
В своей речи Ким сказал: "Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали силу героической (северокорейской) армии", и сказал, что "освобождение Курска" доказало "боевой дух героев"
Ким Чен Ын также возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибшим за границей. Кроме того, состоялся концерт для военных, вернувшихся из РФ, а также банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.
Напомним
Недавно начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея намерена отправить в РФ около 6 000 военнослужащих и до 100 единиц техники, в том числе танки.
