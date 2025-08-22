$41.380.02
21 августа, 14:24 • 23344 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 27354 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 32587 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 19794 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 31596 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 70561 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 78377 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80906 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102732 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 234445 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел церемонию награждения солдат КНДР, воевавших на стороне России против Украины, назвав их «героическими». Он возложил цветы к мемориальной стене погибшим и провел банкет для военных.

Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел церемонию награждения солдат КНДР, воевавших на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA, информирует УНН.

Детали

Во время церемонии Ким назвал солдат, воевавших за Россию против Украины, "героическими".

В своей речи Ким сказал: "Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали силу героической (северокорейской) армии", и сказал, что "освобождение Курска" доказало "боевой дух героев"

- говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибшим за границей. Кроме того, состоялся концерт для военных, вернувшихся из РФ, а также банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

Напомним

Недавно начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея намерена отправить в РФ около 6 000 военнослужащих и до 100 единиц техники, в том числе танки.

ГУР: «Ожидаем существенное повышение количества граждан КНДР на территории РФ, это будут добровольцы, а не регулярные войска» 02.07.25, 00:08

Вадим Хлюдзинский

