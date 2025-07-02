ГУР: «Ожидаем существенное повышение количества граждан КНДР на территории РФ, это будут добровольцы, а не регулярные войска»

В ближайшее время количество граждан КНДР на территории россии значительно увеличится. Они будут присоединяться к армии рф в качестве добровольцев, а не как регулярные войска, как это было на Курщине. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы "На линии огня", передает УНН.

Детали

"Сейчас, к сожалению, мы ожидаем существенное увеличение количества граждан КНДР на территории рф. Из этого количества определенное количество будет подписывать контракты. Но это будет выглядеть не так, что КНДР отправила воинов, а что граждане добровольно пришли в ряды вс рф. Так это и будет выглядеть", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что это будут реальные добровольцы. По его словам, численность северокорейского контингента составляет 12 тыс. солдат.

Напомним

Северная Корея может отправить дополнительные войска в россию для участия в войне против Украины в июле или августе, и Пхеньян продолжает поставлять оружие в россию.