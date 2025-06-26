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КНДР може направити більше військ до рф в липні або серпні для війни проти України - Сеул

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Південна Корея стверджує, що Північна Корея може направити війська до росії в липні або серпні, а також продовжує постачати зброю. В обмін на боєприпаси та ракети, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо супутників та систем наведення ракет.

КНДР може направити більше військ до рф в липні або серпні для війни проти України - Сеул

Північна Корея може відправити додаткові війська до росії для участі у війні проти України у липні чи серпні, і Пхеньян продовжує постачати зброю до росії, заявили південнокорейські законодавці у четвер, посилаючись на брифінг розвідувальної агенції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Південнокорейська Національна розвідувальна служба (NIS) вважає, що "росія може готуватися до масштабного наступу проти України у липні чи серпні", повідомив журналістам член південнокорейського парламенту Лі Сон Гвон після закритого брифінгу, пише видання.

"Терміни додаткового розгортання такі, що це може статися вже в липні чи серпні", - сказав Лі, додавши, що агентство послалося на нову мобілізацію військ для відправки Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого чиновника служби безпеки президента росії як підстави для своєї оцінки.

В обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до росії Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет, сказав Лі, посилаючись на брифінг NIS.

Після місяців мовчання і Північна Корея, і росія розкрили інформацію про розміщення північнокорейських військ та їхню роль у наступі москви проти України з метою повернути Курську область.

Обидві країни заявили, що співробітництво ґрунтується на договорі, підписаному їхніми лідерами у червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

Близько 600 солдатів КНДР загинули у боях за росію проти України - Сеул30.04.25, 08:51 • 5129 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Курська область
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