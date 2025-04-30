Близько 600 солдатів КНДР загинули у боях за росію проти України - Сеул

Близько 600 північнокорейських солдатів, як вважається, загинули у боях за росію проти України, повідомило південнокорейське розвідувальне агентство у середу законодавцям, додавши, що понад 4000 північнокорейських солдатів також отримали поранення, повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) дала оцінку під час закритого брифінгу для розвідувального комітету Національної асамблеї за два дні після того, як Північна Корея вперше підтвердила, що Пхеньян направив війська до росії для підтримки війни москви проти України.

"Північна Корея відправила близько 15 000 солдатів до росії, і було близько 4700 втрат, включаючи близько 600 смертей", повідомила NIS законодавцям, за словами представників Лі Сон Гвена з Народної партії та Кім Бен Кі з Демократичної партії.

Північна Корея перекидала свої війська до росії у два етапи, і бойові дії пішли на спад із квітня після того, як москва повернула собі більшу частину прифронтової курщини, заявили законодавці з посиланням на NIS.

Розвідувальне агентство країни поки що не виявило ознак нового розгортання військ Північною Кореєю, але не виключило такої можливості, заявили вони.

У січні NIS повідомило законодавцям, що щонайменше 300 північнокорейських солдатів, відправлених до росії, було вбито, а близько 2700 отримали поранення.

В обмін на розгортання військ та експорт зброї до росії, як вважає південнокорейське розвідувальне агентство, Північна Корея отримала пусковий майданчик для супутників-шпигунів, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та ракети класу "земля-повітря" SA-22.

Дві країни також ведуть переговори про модернізацію промисловості у 14 секторах, включаючи авіацію, енергетику та туризм, і близько 15 000 північнокорейських робітників буде відправлено до росії, йдеться у звіті NIS.

NIS також вважає, що існує висока ймовірність того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не буде присутній на церемонії в росії 9 травня, посилаючись на відсутність ознак заходів безпеки, якщо Кім візьме участь.

У звіті йдеться про те, що зусилля щодо організації візиту Кіма до росії можуть бути відновлені, на тлі того, як відносини двох країн досягли нової "поворотної точки" після підтвердження ними відправлення військ Північної Кореї до росії.

Доповнення

У понеділок Північна Корея вперше підтвердила, що розгорнула війська в росії після того, як високопоставлений російський генерал також підтвердив це під час відеопереговорів з російським диктатором володимиром путіним у суботу.