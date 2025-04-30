Около 600 солдат КНДР погибли в боях за Россию против Украины - Сеул

Около 600 северокорейских солдат, как считается, погибли в боях за россию против Украины, сообщило южнокорейское разведывательное агентство в среду законодателям, добавив, что более 4000 северокорейских солдат также получили ранения, сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) дала оценку во время закрытого брифинга для разведывательного комитета Национальной ассамблеи через два дня после того, как Северная Корея впервые подтвердила, что Пхеньян направил войска в россию для поддержки войны москвы против Украины.

"Северная Корея отправила около 15 000 солдат в россию, и было около 4700 потерь, включая около 600 смертей", сообщила NIS законодателям, по словам представителей Ли Сон Гвена из Народной партии и Ким Бен Ки из Демократической партии.

Северная Корея перебрасывала свои войска в россию в два этапа, и боевые действия пошли на спад с апреля после того, как москва вернула себе большую часть прифронтовой курщины, заявили законодатели со ссылкой на NIS.

Разведывательное агентство страны пока что не выявило признаков нового развертывания войск Северной Кореей, но не исключило такой возможности, заявили они.

В январе NIS сообщило законодателям, что по меньшей мере 300 северокорейских солдат, отправленных в россию, были убиты, а около 2700 получили ранения.

В обмен на развертывание войск и экспорт оружия в россию, как считает южнокорейское разведывательное агентство, Северная Корея получила пусковую площадку для спутников-шпионов, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и ракеты класса "земля-воздух" SA-22.

Две страны также ведут переговоры о модернизации промышленности в 14 секторах, включая авиацию, энергетику и туризм, и около 15 000 северокорейских рабочих будут отправлены в россию, говорится в отчете NIS.

NIS также считает, что существует высокая вероятность того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет присутствовать на церемонии в россии 9 мая, ссылаясь на отсутствие признаков мер безопасности, если Ким примет участие.

В отчете говорится о том, что усилия по организации визита Кима в россию могут быть возобновлены, на фоне того, как отношения двух стран достигли новой "поворотной точки" после подтверждения ими отправки войск Северной Кореи в россию.

Дополнение

В понедельник Северная Корея впервые подтвердила, что развернула войска в россии после того, как высокопоставленный российский генерал также подтвердил это во время видеопереговоров с российским диктатором владимиром путиным в субботу.