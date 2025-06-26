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КНДР может направить больше войск в рф в июле или августе для войны против Украины - Сеул

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Южная Корея утверждает, что Северная Корея может направить войска в россию в июле или августе, а также продолжает поставлять оружие. В обмен на боеприпасы и ракеты, Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по спутникам и системам наведения ракет.

КНДР может направить больше войск в рф в июле или августе для войны против Украины - Сеул

Северная Корея может отправить дополнительные войска в россию для участия в войне против Украины в июле или августе, и Пхеньян продолжает поставлять оружие в россию, заявили южнокорейские законодатели в четверг, ссылаясь на брифинг разведывательного агентства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) считает, что "россия может готовиться к масштабному наступлению против Украины в июле или августе", сообщил журналистам член южнокорейского парламента Ли Сон Гвон после закрытого брифинга, пишет издание.

"Сроки дополнительного развертывания таковы, что это может произойти уже в июле или августе", - сказал Ли, добавив, что агентство сослалось на новую мобилизацию войск для отправки Северной Кореей и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного чиновника службы безопасности президента россии как основания для своей оценки.

В обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет, сказал Ли, ссылаясь на брифинг NIS.

После месяцев молчания и Северная Корея, и россия раскрыли информацию о размещении северокорейских войск и их роли в наступлении москвы против Украины с целью вернуть Курскую область.

Обе страны заявили, что сотрудничество основывается на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.

Около 600 солдат КНДР погибли в боях за россию против Украины - Сеул30.04.25, 08:51 • 5129 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Курская область
Reuters
Пхеньян
Северная Корея
Украина
Tesla
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