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ГУР: “Чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території рф, це будуть добровольці, а не регулярні війська”

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив про очікуване значне збільшення північнокорейських громадян у рф, які підписуватимуть контракти як добровольці. Цей контингент може налічувати 12 тисяч осіб, що змінить сприйняття участі КНДР у війні.

ГУР: “Чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території рф, це будуть добровольці, а не регулярні війська”

Найближчим часом кількість громадян КНДР на території росії суттєво збільшиться. Вони долучатимуться до армії рф як добровольці, а не як регулярні війська, як це було на Курщині. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Деталі

"Зараз, на жаль, ми чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території рф. З цієї кількості, певна кількість буде підписувати контракти. Але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни добровільно прийшли до лав зс рф. Це так і буде виглядати", - сказав Буданов.

Він наголосив, що це будуть реальні добровольці. За його словами, чисельність північнокорейського контингенту становить 12 тис. солдатів.

Нагадаємо

Північна Корея може відправити додаткові війська до росії для участі у війні проти України у липні чи серпні, і Пхеньян продовжує постачати зброю до росії.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Північна Корея
Кирило Буданов
Україна
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