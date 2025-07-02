ГУР: “Чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території рф, це будуть добровольці, а не регулярні війська”

Найближчим часом кількість громадян КНДР на території росії суттєво збільшиться. Вони долучатимуться до армії рф як добровольці, а не як регулярні війська, як це було на Курщині. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

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"Зараз, на жаль, ми чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території рф. З цієї кількості, певна кількість буде підписувати контракти. Але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни добровільно прийшли до лав зс рф. Це так і буде виглядати", - сказав Буданов.

Він наголосив, що це будуть реальні добровольці. За його словами, чисельність північнокорейського контингенту становить 12 тис. солдатів.

Нагадаємо

Північна Корея може відправити додаткові війська до росії для участі у війні проти України у липні чи серпні, і Пхеньян продовжує постачати зброю до росії.