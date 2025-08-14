КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов

Північна Корея має намір відправити до рф близько 6 000 військовослужбовців і до 100 одиниць техніки, зокрема танки. Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The Japan Times, пише УНН.

Деталі

Буданов зазначив, що найближчим часом КНДР планує перекинути до росії додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим - зауважив Кирило Буданов.

За його словами, росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші - зазначив очільник української розвідки.

КНДР відправить майже 30 000 військових для посилення росії у війні проти України - CNN