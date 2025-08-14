КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов

Северная Корея намерена отправить в рф около 6 000 военнослужащих и до 100 единиц техники, в том числе танки. Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал в интервью The Japan Times, пишет УНН.

Детали

Буданов отметил, что в ближайшее время КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих, а также от 50 до 100 единиц северокорейской техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.

Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут этим заниматься - отметил Кирилл Буданов.

По его словам, россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги - отметил глава украинской разведки.

