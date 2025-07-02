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Нью-Йорк Таймс

КНДР отправит почти 30 000 военных для усиления России в войне против Украины - CNN

Киев • УНН

 • 661 просмотра

Северная Корея планирует отправить в Россию дополнительно 25 000-30 000 военных, которые присоединятся к 11 000 солдат, уже отправленных в прошлом году. Эти войска могут быть задействованы в боевых действиях на оккупированных территориях Украины.

КНДР отправит почти 30 000 военных для усиления России в войне против Украины - CNN

Северная Корея намерена утроить количество своих войск, воюющих на стороне России против Украины, направив дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат на помощь Москве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные украинской разведки, передает УНН.

Детали

Согласно оценке экспертов по разведке, эти войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы, дополнив 11 000 военнослужащих, уже отправленных в ноябре прошлого года. По данным западных чиновников, примерно 4000 северокорейских солдат уже погибли или получили ранения во время участия в войне России против Украины. Однако сотрудничество Пхеньяна с Москвой с тех пор только усиливается.

По данным украинской разведки, министерство обороны России способно обеспечить корейских вояк "необходимым оборудованием, оружием и боеприпасами" с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения". В документе разведки, с которым ознакомилось CNN, добавляется, что "существует большая вероятность" того, что северокорейские войска будут привлечены к боевым действиям на территории оккупированной Россией Украины "для усиления российского контингента, в частности во время широкомасштабных наступательных операций".

В оценке также отмечается, что есть признаки того, что российские военные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава. Это отражает масштабную задачу по перемещению десятков тысяч иностранных военных через российскую Сибирь, которая граничит с Северной Кореей на крайнем юго-западе.

Возможные подготовительные работы к новому развертыванию, включая прибытие корабля, связанного с прошлогодними развертываниями, в российский порт, и грузового самолета в северокорейский аэропорт Сунан, были замечены на спутниковых снимках, полученных CNN.

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Напомним

Северная Корея изначально отправила 11 000 военнослужащих в Россию осенью 2024 года в условиях секретности. Российский диктатор Владимир Путин подтвердил развертывание корейского армейского контингента лишь в конце апреля текущего года. Тогда же и корейский диктатор открыто признал участие КНДР в войне России против Украины.

Позже Ким Чен Ын решил отправить тысячи саперов и военных строителей для восстановления Курской области.

В КНДР показали кадры прощания Ким Чен Ына с солдатами, погибшими на войне против Украины30.06.25, 21:52 • 1807 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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Ким Чен Ын
Северная Корея
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