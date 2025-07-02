КНДР відправить майже 30 000 військових для посилення росії у війні проти України - CNN
Київ • УНН
Північна Корея планує відправити до росії додатково 25 000-30 000 військових, які приєднаються до 11 000 солдатів, вже відправлених минулого року. Ці війська можуть бути залучені до бойових дій на окупованих територіях України.
Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, які воюють на боці росії проти України, направивши додатково від 25 000 до 30 000 солдатів на допомогу москві. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані української розвідки, передає УНН.
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Згідно з оцінкою експертів з розвідки, ці війська можуть прибути до росії найближчими місяцями, доповнивши 11 000 військовослужбовців, вже відправлених у листопаді торік. За даними західних чиновників, приблизно 4000 північнокорейських солдатів вже загинули або отримали поранення під час участі у війні Росії проти України. Проте співпраця Пхеньяна з москвою з того часу тільки посилюється.
За даними української розвідки, міністерство оборони росії здатне забезпечити корейських вояк "необхідним обладнанням, зброєю та боєприпасами" з метою "подальшої інтеграції до російських бойових підрозділів". У документі розвідки, з яким ознайомилося CNN, додається, що "існує велика ймовірність" того, що північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на території окупованої росією України "для посилення російського контингенту, зокрема під час широкомасштабних наступальних операцій".
В оцінці також зазначається, що є ознаки того, що російські військові літаки переобладнують для перевезення особового складу. Це відображає масштабне завдання з переміщення десятків тисяч іноземних військових через російський Сибір, який межує з Північною Кореєю на крайньому південному заході.
Можливі підготовчі роботи до нового розгортання, включаючи прибуття корабля, пов'язаного з минулорічними розгортаннями, до російського порту, та вантажного літака до північнокорейського аеропорту Сунан, були помічені на супутникових знімках, отриманих CNN.
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Північна Корея спочатку відправила 11 000 військовослужбовців до росії восени 2024 року в умовах секретності. Російський диктатор володимир путін підтвердив розгортання корейського армійського контингенту лише наприкінці квітня поточного року. Тоді ж і корейський диктатор відкрито визнав участь КНДР у війні росії проти України.
Пізніше Кім Чен Ин вирішив відправити тисячі саперів і військових будівельників для відновлення курської області.
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