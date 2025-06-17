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Кім Чен Ин вирішив відправити тисячі саперів і військових будівельників для відновлення курської області

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Північна Корея направить до курської області тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників. Рішення прийняв Кім Чен Ин, повідомив Шойгу.

Кім Чен Ин вирішив відправити тисячі саперів і військових будівельників для відновлення курської області

Північна Корея надішле до курської області рф одну тисячу саперів і п’ять тисяч військових будівельників. Таке рішення ухвалив голова державних справ КНДР Кім Чен Ин, повідомляє УНН з посиланням на заяву секретаря ради безпеки рф сергія шойгу після переговорів у пхеньяні.

Деталі

Під час візиту до КНДР шойгу заявив, що північнокорейські спеціалісти братимуть участь у роботах на російській території. За його словами, відповідне рішення вже узгоджене між керівництвами обох країн.

"Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином прийнято рішення направити в росію одну тисячу саперів для розмінування російської території, а також п’ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів", – заявив шойгу.

Він також розповів про додаткові домовленості з Пхеньяном, які стосуються вшанування військових КНДР, що брали участь у бойових діях у складі російських сил.

"Прийнято рішення про увіковічення подвигу солдат Корейської народної армії, які брали участь у бойових діях", – сказав шойгу.

За його словами, у межах цих планів будуть встановлені меморіали в росії та Північній Кореї – на знак памʼяті про північнокорейських військових, загиблих у боях на території Курської області.

Нагадаємо

Це вже другий візит шойгу до Північної Кореї протягом червня 2025 року. Вперше шойгу відвідав КНДР напочатку червня.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці КНДР брали участь у бойових діях у Курській області, частина якої була тимчасово зайнята Збройними силами України з серпня 2024 року.

Перші повідомлення про участь підрозділів з Північної Кореї з’явилися ще в жовтні, однак офіційно росія підтвердила цей факт лише наприкінці квітня 2025 року.

КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для війни проти України наприкінці квітня 2025 року.

Розвідка Британії: КНДР втратила у Курській області понад 6000 військових 15.06.25, 21:27 • 10375 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаНовини Світу
Курська область
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Велика Британія
Україна
Tesla
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