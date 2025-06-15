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Розвідка Британії: КНДР втратила у Курській області понад 6000 військових

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Північнокорейські війська зазнали значних втрат під час наступальних операцій у Курській області. Загальна кількість втрат перевищила половину контингенту, розгорнутого в регіоні.

Розвідка Британії: КНДР втратила у Курській області понад 6000 військових

Війська КНДР втратили понад 6000 військовослужбовців під час наступальних бойових операцій проти українських військ у Курській області росії. Про це інформує УНН з посиланням на акаунт Х Міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

За даними британської розвідки, загальна кількість втрат становить більше половини від приблизно 11 000 військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області.

Зазначається, що КНДР згодом розгорнула на Курщині обмежену додаткову кількість військ.

Значні втрати північнокорейських військ майже напевно стали результатом масштабних дуже виснажливих піхотних атак

- йдеться у дописі

У розвідці нагадали, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, що стало для нього другою поїздкою за менш ніж три місяці.

У КНДР шойгу зустрівся з Кім Чен Ином для обговорення підтримки рф у війні проти України05.06.25, 08:30 • 1438 переглядiв

"Шойгу, найімовірніше, був ключовим посередником у переговорах з КНДР щодо її підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Операції КНДР досі обмежувалися Курською областю. Будь-яке рішення про розгортання військ на міжнародно визнаній суверенній території України для підтримки російських сил майже напевно вимагатиме схвалення як російського диктатора Володимира Путіна, так і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо

Лідер КНДР заявив, що участь його країни у війні є виявом суверенного права на підтримку "братнього народу". Він також згадав про участь північнокорейських військових у бойових діях.

ВР України розглядає звернення до міжнародних організацій щодо визнання Північної Кореї державою-агресором. Це пов'язано з фактами постачання зброї та участі військових КНДР у війні проти України.

Північна Корея постачає до росії майже половину всього боєкомплекту рф - посол Південної Кореї при ООН30.04.25, 00:22 • 4471 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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