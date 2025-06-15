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Разведка Британии: КНДР потеряла в Курской области более 6000 военных

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Северокорейские войска понесли значительные потери во время наступательных операций в Курской области. Общее количество потерь превысило половину контингента, развернутого в регионе.

Разведка Британии: КНДР потеряла в Курской области более 6000 военных

Войска КНДР потеряли более 6000 военнослужащих во время наступательных боевых операций против украинских войск в Курской области России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт Х Министерства обороны Великобритании.

Детали

По данным британской разведки, общее количество потерь составляет более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области.

Отмечается, что КНДР впоследствии развернула в Курской области ограниченное дополнительное количество войск.

Значительные потери северокорейских войск почти наверняка стали результатом масштабных очень изнурительных пехотных атак

- говорится в сообщении

В разведке напомнили, что 4 июня секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что стало для него второй поездкой за менее чем три месяца.

В КНДР шойгу встретился с Ким Чен Ыном для обсуждения поддержки рф в войне против Украины05.06.25, 08:30 • 1436 просмотров

"Шойгу, вероятнее всего, был ключевым посредником в переговорах с КНДР относительно ее поддержки незаконного вторжения России в Украину. Операции КНДР до сих пор ограничивались Курской областью. Любое решение о развертывании войск на международно признанной суверенной территории Украины для поддержки российских сил почти наверняка потребует одобрения как российского диктатора Владимира Путина, так и северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - сообщает разведка.

Напомним

Лидер КНДР заявил, что участие его страны в войне является проявлением суверенного права на поддержку "братского народа". Он также упомянул об участии северокорейских военных в боевых действиях.

ВР Украины рассматривает обращение к международным организациям относительно признания Северной Кореи государством-агрессором. Это связано с фактами поставок оружия и участия военных КНДР в войне против Украины.

Северная Корея поставляет в россию почти половину всего боекомплекта рф - посол Южной Кореи при ООН30.04.25, 00:22 • 4467 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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