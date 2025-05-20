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Верховна Рада розглядає проєкт постанови про визнання Північної Кореї державою-агресором

Київ • УНН

 • 112 перегляди

ВР України розглядає звернення до міжнародних організацій щодо визнання Північної Кореї державою-агресором. Це пов'язано з фактами постачання зброї та участі військових КНДР у війні проти України.

Верховна Рада розглядає проєкт постанови про визнання Північної Кореї державою-агресором

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглядає проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародних політичних організацій щодо визнання Північної Кореї державою-агресором. Проект відповідної постанови за номером 13301, зареєстрований у ВР 19 травня, – пише УНН з посиланням на сайт українського парламенту.

Деталі

Ініціатори Проєкту пропонують невідкладно направити текст звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ.

Автори звернення ВР про визнання Північної Кореї державою-агресором обґрунтовують його необхідність підтвердженими фактами участі цієї країни у повномасштабній агресії росії проти України, наведеними у звіті Аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) та окремому аналізі Open Source Center (OSC) і Reuters.

Згідно з ціми документами, Північна Корея поставила росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю та боєприпасами морем, включаючи 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ.

Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України, про це йдеться у розслідуванні Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром OSC

- зазначають депутати у Пояснювальній записці до Проєкту Звернення ВР.

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У проєкті звернення депутати також нагадують про факти безпосередньої участі військових КНДР у вторгненні в Україну.

Станом на сьогодні інформація про участь військових КНДР на стороні росії вже підтверджена. Про присутність північнокорейських військових свідчать полонені, захоплені українськими військовими. Цю участь підтвердив і сам Путін, подякувавши Пхеньяну за підтримку. Також і влада КНДР підтвердила, що направляла свої війська до Росії, щоб допомогти воювати проти України, згідно з договором про стратегічне партнерство

- говориться у Пояснювальній записці до Проєкту Звернення ВР.

Ініціатори міжнародного визнання Північної Кореї державою-агресором також наводять приводи того, що керівництво цієї країни безпринципово заробляє на кривавій агресії проти Украіни.  

Оцінка доходів від розгортання військ КНДР ґрунтується на повідомленнях, що російська влада виплачує 11 тис. північнокорейським солдатам, які були направлені до Росії, місячну зарплату в розмірі близько $2000 разом із одноразовою премією. Зазначається, що Пхеньян, як вважають, утримує частину цих платежів перед тим, як передати решту своїм військам

- пишуть українські нардепи.

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Окрім фактів, підтверджуючих участь КНДР у війні росії проти України, народні депутати обгрунтовують свою пропозицію нормами міжнародного права.

Згідно з пунктом (g) статті 3 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314 (1974), агресією визнається й "засилання державою або від її імені озброєних груп чи найманців", якщо їхні дії прирівнюються до використання збройної сили. Саме це ми спостерігаємо. Присутність північнокорейських військових у зоні бойових дій – з відома і за сприяння уряду КНДР – є прямим порушенням міжнародного права. Це більше, ніж політична підтримка. Це – агресія

- наполягають автори законопроєкту.

Окрім Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, участь в обговоренні Проєкту Постанови про Звернення Верховної Ради України щодо визнання Північної Кореї державою-агресором, беруть ще п’ять комітетів парламенту.  

Нагадаємо

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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