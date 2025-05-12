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У Держспецзв'язку анонсували реєстр забороненого софту

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Держспецзв'язку працює над проєктом постанови уряду про створення реєстру забороненого ПЗ. До вибору критеріїв включення ПЗ до реєстру буде залучено професійну спільноту.

У Держспецзв'язку анонсували реєстр забороненого софту

Держспецзв'язку працює над проєктом постанови уряду про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ), повідомили у відомстві у понеділок, пише УНН.

Деталі

Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Адміністрації Держспецзв’язку Ігор Стельник на конференції у Києві, як повідомляється, зауважив, що питання ворожого софту - болюче. Постійно відбувається мімікрування певного ворожого ПЗ під вітчизняні чи європейські бренди.

Попри рішення РНБО про санкції щодо низки російських сайтів та програмних продуктів, як зазначається, не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення. "Вирішити цю проблему має закон 4336-ІХ. Він зобов’язав держоргани використовувати ПЗ за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого", - повідомили у Держспецзв'язку.

До процесу вибору критеріїв включення ПЗ до реєстру, як зазначається, буде залучена професійна спільнота.

Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота

- сказав Стельник.

Кібератак в Україні побільшало на 48% - Держспецзв'язку30.04.25, 12:48 • 10030 переглядiв

Юлія Шрамко

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