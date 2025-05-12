В Госспецсвязи анонсировали реестр запрещенного софта

Госспецсвязи работает над проектом постановления правительства о создании и использовании реестра запрещенного программного обеспечения (ПО), сообщили в ведомстве в понедельник, пишет УНН.

Детали

Директор Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности Администрации Госспецсвязи Игорь Стельник на конференции в Киеве, как сообщается, отметил, что вопрос вражеского софта - болезненный. Постоянно происходит мимикрирование определенного вражеского ПО под отечественные или европейские бренды.



Несмотря на решение СНБО о санкциях в отношении ряда российских сайтов и программных продуктов, как отмечается, не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение. "Решить эту проблему должен закон 4336-ІХ. Он обязал госорганы использовать ПО за исключением того, что будет включено в реестр запрещенного", - сообщили в Госспецсвязи.

К процессу выбора критериев включения ПО в реестр, как отмечается, будет привлечено профессиональное сообщество.

Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которое будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество - сказал Стельник.

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