Кибератак в Украине стало больше на 48% - Госспецсвязи
Киев • УНН
Госспецсвязи сообщает об увеличении кибератак на 48% в Украине. Российские хакеры активизировались, атакуя энергетику, коммерческий сектор и сектор обороны.
Во втором полугодии 2024 года в Украине зафиксировано увеличение количества кибератак на 48% по сравнению с первым полугодием. Об этом говорится в отчете Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.
Детали
"2024 год отметился вариативностью подходов к кибератакам как новых, так и известных хакерских групп. Увеличение количества инцидентов на 48% по сравнению с предыдущим полугодием привело к значительному росту нагрузки на работу команды реагирования и повышению затрат времени на обработку угроз", - говорится в отчете.
По информации Госспецсвязи, в течение второго полугодия 2024 года было идентифицировано и проанализировано около 70 отдельных кампаний, связанных с массовым распространением вредоносного программного обеспечения (ВПО). В то же время было зафиксировано более 750 обращений от пользователей, ставших мишенью фишинговых атак. Однако фактическое количество подтвержденных случаев заражения ВПО оказалось на 90% меньше.
Как отмечается в отчете, враг применяет все более изощренные методы, комбинируя различные тактики для достижения своих целей, что затрудняет выявление и нейтрализацию угроз на ранних этапах.
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"Уже хорошо известные нам хакерские группировки, связанные с гу гш вс рф и фсб, сохраняют традиционные методы атак. При этом новые военные киберподразделения демонстрируют более высокий уровень автоматизации, агрессивности и масштаба операций. российские хакеры систематически пытаются нарушить работу объектов энергетического сектора Украины, координируя кибератаки с массированными обстрелами энергосистемы", - говорится в отчете.
Кроме того, отмечается, значительным атакам подвергается украинский коммерческий сектор.
"Основной вектор - похищение средств и распространение ransomware. Масштабы таких атак достигли рекордных показателей. Несмотря на серьезность угрозы, бизнес-сектор значительно менее подготовлен к кибератакам, чем государственные учреждения, и не всегда готов открыто делиться информацией об инцидентах", указано в отчете.
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Кроме того, во второй половине 2024 года был зафиксирован значительный рост кибератак, направленных на сектор безопасности и обороны. Это, в частности, указывает на критичность использования киберкомпонента во вражеских разведывательных операциях, отмечается в отчете.
"Основной вектор атак - шпионаж, цель которого состоит в сборе критически важной информации, способной непосредственно повлиять на оперативную ситуацию в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
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