Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

российские хакерские группировки совершенствуют свою тактику и пытаются масштабировать кибероперации против Украины. В то же время украинцы ежедневно сталкиваются с рисками в сети во время онлайн-покупок. Как защитить себя от фишинговых атак и не попасть на крючок мошенников, УНН рассказал управляющий ИТ-безопасностью латвийской компании Tet.lv Улдис Либиетис.

Как безопасно покупать в интернете?

Как объясняет Либиетис, самое распространенное мошенничество в интернете, на которое больше всего "цепляются" обычные пользователи сети – это фишинг.

Фишинг — это когда распространяются мошеннические электронные письма, в которых просят уточнить адрес, указать получателя, ввести еще какие-то данные.

Один ответ по неосторожности, и ваши личные данные будут получены мошенником. Кибермошенники очень хорошо умеют создать ощущение тревоги, срочности, играть на чувствах, тем самым заставляют нас действовать очень быстро и опрометчиво, а не взвешивать и тщательно оценивать последствия действий - объясняет эксперт.

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"Любое электронное письмо, которое содержит ссылки с приглашением нажать на них, чтобы ввести код, идентификационный номер, номер карточки банка, номер паспорта или другого документа, или другие данные, уже является красным флажком — этого точно не следует делать", - добавил Либиетис.

Кроме того, никогда не стоит реагировать быстро на слово "Распродажа".

Любое электронное письмо с призывом к срочным действиям — например, "Последние товары по этой цене" или "Предложение, которое действует только полчаса" — нужно воспринимать с подозрением. Также, стоит дважды подумать, если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

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"Если вы получили такое письмо, нужно проверить, правдива ли информация, проверить официальные веб-сайты магазинов, адрес отправителя, обратить внимание на доменное имя. Для этого главное – остановиться и подумать перед тем, как нажать на кнопку "купить" в электронном письме. Потому что можно потратить деньги, ничего не получить, еще и "слить" мошенникам свои личные данные", - рассказал Либиетис.

Как безопасно пользоваться электронной почтой

При пользовании электронной почтой и соцсетями соблюдайте простые правила:

не открывайте подозрительные письма и вложения, не переходите по сомнительным ссылкам в соцсетях;

не проходите незнакомые «тесты» или «опросы» - можно предоставить свою информацию, даже не зная этого;

проверяйте адрес отправителя, когда получаете сообщение или письмо;

особенно внимательно проверяйте письма о финансовых операциях;

в почте настройте спам-фильтр и относитесь осторожно к письмам, которые почтовый сервер обозначил как «опасные»;

не сообщайте никому свои данные и особенно – паспортные и финансовые данные.

Другие советы

Важно также придерживаться еще нескольких правил:

обновляйте программное обеспечение, антивирусы и другие программы, которые используете;

Обязательно используйте лицензированное ПО. Больше всего киберинцидентов происходит из-за просроченного программного обеспечения, к которому мошенники находят "ключики - подчеркнул эксперт.

не используйте публичные WiFi-сети, или по крайней мере используйте НЕ для передачи критических и ценных данных;

используйте сложные пароли, которые трудно подобрать, а для управления паролями – программы-менеджеры паролей. Вовремя меняйте пароль, если он появляется в базах «слитых» паролей;

не сохраняйте пароли, платежные данные, другие критические данные о себе в профилях браузеров, интернет-магазинов и т.д., а особенно – при использовании НЕ личных компьютеров или гаджетов.

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Напомним

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