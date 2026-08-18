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Франция вышлет двух иранских дипломатов после инцидента с французами в Тегеране

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Франция объявила о высылке двух иранских дипломатов в ответ на нападение на своих сотрудников посольства в Тегеране. Инцидент произошёл 19 июля, когда иранские службы безопасности задержали французских дипломатов.

Франция вышлет двух иранских дипломатов после инцидента с французами в Тегеране

Франция высылает двух иранских дипломатов в ближайшие дни после того, что Париж назвал нападением на двух французских дипломатов в Тегеране в прошлом месяце. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает УНН со ссылкой на CNN.

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В публикации на X Барро заявил, что иранский народ является главной жертвой нынешнего периода обострения напряженности на Ближнем Востоке, ссылаясь как на "кровавое подавление" протестов в январе 2026 года, так и на продолжающиеся военные бомбардировки в ходе войны между США и Ираном.

"Именно поэтому, что Франция стоит рядом с иранским народом, поддерживая его деятелей искусства, ученых и исследователей, 19 июля на двух французских дипломатов было совершено возмутительное и преднамеренное нападение", — написал Барро.

"Это произошло. Двух иранских дипломатов во Франции высылают в ближайшие дни", — сказал он.

Добавим

Спор возник из-за инцидента в прошлом месяце, в котором участвовали два сотрудника посольства Франции в Тегеране. В то время Барро заявил, что двух сотрудников посольства на несколько часов задержали иранские службы безопасности, что он назвал "чрезвычайно серьезным актом запугивания" и нарушением их дипломатического иммунитета.

По данным государственного информационного агентства Исламской Республики (IRNA), в минувшие выходные Министерство разведки Ирана заявило, что двух французских дипломатов ненадолго задержали в рамках расследования национальной безопасности по делу о предполагаемом иностранном вмешательстве, прежде чем передать их послу Франции. В понедельник Иран заявил, что этим двум чиновникам не будет разрешено вернуться в Иран.

Иранские власти не сразу прокомментировали решение Франции выслать двух иранских дипломатов.

Антонина Туманова

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