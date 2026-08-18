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Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані

Київ • УНН

 • 4100 перегляди

Франція оголосила про висилку двох іранських дипломатів у відповідь на напад на своїх співробітників посольства в Тегерані. Інцидент стався 19 липня, коли іранські служби безпеки затримали французьких дипломатів.

Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані

Франція висилає двох іранських дипломатів найближчими днями після того, що Париж назвав нападом на двох французьких дипломатів у Тегерані минулого місяця. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

У дописі на X Барро заявив, що іранський народ є головною жертвою нинішнього періоду загострення напруженості на Близькому Сході, посилаючись як на "криваві придушення" протестів у січні 2026 року, так і на триваючі військові бомбардування війни між США та Іраном.

"Саме тому, що Франція стоїть поруч з іранським народом, підтримуючи його митців, науковців та дослідників, 19 липня на двох французьких дипломатів було скоєно скандальний та навмисний напад", – написав Барро.

"Це сталося. Двох іранських дипломатів у Франції висилають найближчими днями", – сказав він.

Додамо

Суперечка виникла через інцидент минулого місяця, в якому взяли участь два співробітники посольства Франції в Тегерані. На той час Барро заявив, що двох співробітників посольства затримали на кілька годин іранські служби безпеки, що він назвав "надзвичайно серйозним актом залякування" та порушенням їхнього дипломатичного імунітету.

За даними державного інформаційного агентства Ісламської Республіки (IRNA), минулими вихідними Міністерство розвідки Ірану заявило, що двох французьких дипломатів ненадовго затримали під час розслідування національної безпеки щодо ймовірного іноземного втручання, перш ніж передати їх послу Франції. Іран заявив у понеділок, що двом чиновникам не буде дозволено повернутися до Ірану.

Іранська влада не одразу прокоментувала рішення Франції вислати двох іранських дипломатів.

Антоніна Туманова

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