Либерия согласилась принять до 1200 депортированных из США мигрантов из третьих стран

Либерия согласилась принять до 1200 депортированных из третьих стран из США в течение следующего года, и ожидается, что первая группа из 20 депортированных прибудет в эту западноафриканскую страну в четверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что это последнее подобное соглашение, заключенное администрацией Трампа с африканским правительством о депортации людей, которых она не может законно отправить на родину.

В большинстве случаев депортированные получили юридическую защиту от репатриации после того, как американские иммиграционные судьи постановили, что им угрожают пытки или другие злоупотребления.

Вашингтон защищает эти соглашения как законные, хотя правозащитные группы и активисты заявляют, что детали соглашений непрозрачны, а многие депортированные в конечном итоге репатриируются.

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В заявлении правительства Либерии говорится, что депортированные в Либерию лица "будут включать граждан или подданных стран Африки и Западного полушария, которым по медицинским показаниям разрешен выезд".

В заявлении также отмечается, что некоторые из них "могут пожелать получить убежище в Либерии".

К другим африканским странам, принимающим депортированных из третьих стран, относятся Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Гана и Сьерра-Леоне.