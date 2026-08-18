Ліберія погодилася прийняти до 1200 депортованих з США мігрантів з третіх країн
Київ • УНН
Ліберія погодилася прийняти до 1200 депортованих зі США протягом року, перша група з 20 прибуде у четвер.
Ліберія погодилася прийняти до 1200 депортованих із третіх країн зі США протягом наступного року, і очікується, що перша група з 20 депортованих прибуде до цієї західноафриканської країни у четвер. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду, передає УНН.
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Видання зауважує, що це остання подібна угода, укладена адміністрацією Трампа з африканським урядом щодо депортації людей, яких вона не може законно відправити на батьківщину.
У більшості випадків депортовані отримали юридичний захист від репатріації після того, як американські імміграційні судді ухвалили, що їм загрожують тортури чи інші зловживання.
Вашингтон захищає ці угоди як законні, хоча правозахисні групи та активісти заявляють, що деталі угод непрозорі, і багато депортованих зрештою репатріюються.
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У заяві уряду Ліберії йдеться, що депортовані до Ліберії особи "включатимуть громадян чи підданих країн Африки та Західної півкулі, яким за медичними показаннями дозволено виїжджати".
У заяві також зазначається, що деякі з них "можуть побажати отримати притулок у Ліберії".
До інших африканських країн, що приймають депортованих з третіх країн, належать Демократична Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка, Гана та Сьєрра-Леоне.