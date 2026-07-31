В США впервые начал работу секретный суд для депортации подозреваемых в терроризме

В США впервые состоялось заседание Суда по вопросам высылки иностранных террористов, созданного еще в 1996 году для рассмотрения дел о депортации неграждан, подозреваемых в угрозе национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первым делом суда стало рассмотрение вопроса о депортации 47-летней законной постоянной жительницы США Назиры Хаджи Зады, которую американские власти обвиняют в поддержке террористической группировки "Исламское государство" и сокрытии подготовки к нападению на выборах 2024 года.

По данным Reuters, женщине не предъявили уголовных обвинений, однако ее сына и зятя в прошлом году осудили после того, как они признали вину по связанным делам. ФБР задержало Хаджи Заду в ее доме в Техасе на этой неделе.

Защита оспаривает использование секретных доказательств

Особенностью суда является то, что правительство может использовать засекреченные доказательства, которые не раскрываются публично. Адвокат Хаджи Зады Мэттью Фарли заявил, что такая процедура нарушает право на справедливое судебное разбирательство и является неконституционной.

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Во время слушания он потребовал закрыть дело и освободить свою подзащитную, однако председательствующая судья Джоан Эриксен отклонила это ходатайство.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что Хаджи Зада якобы способствовала радикализации членов своей семьи и помогала скрывать подготовку к нападению. В то же время Министерство юстиции утверждает, что значительная часть доказательств остается засекреченной по соображениям национальной безопасности.

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