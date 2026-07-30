Трамп просит Верховный суд США восстановить его иск против Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться в Верховный суд с просьбой восстановить рассмотрение его иска против Хиллари Клинтон, Национального комитета Демократической партии и других лиц, которых он обвиняет в сговоре с целью дискредитировать его президентскую кампанию 2016 года через заявления о связях с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Как отмечает издание, в Верховный суд уже подано ходатайство о продлении срока для подачи апелляции до 9 сентября. Трамп оспаривает решение апелляционного суда, который в ноябре оставил в силе закрытие дела и санкции почти на 1 миллион долларов против него и одного из его адвокатов.

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Иск был подан в марте 2022 года. В нем Трамп утверждает, что ответчики распространяли ложные заявления о его якобы связях с Россией, в том числе информацию из так называемого досье Стила, чем нарушили федеральное законодательство о борьбе с рэкетом.

Апелляционный суд назвал иск "легкомысленным"

Апелляционный суд США 11-го округа единогласно поддержал закрытие дела, назвав иск "легкомысленным". В состав коллегии входили трое судей, двое из которых были назначены президентами-республиканцами, в том числе один – самим Трампом.

Президент Трамп стремится привлечь к ответственности всех, кто совершает правонарушения, включая торговлю ложью, обманом и фейковыми новостями, за их безрассудные и политически мотивированные попытки атаковать его и движение MAGA – заявил представитель юридической команды Трампа.

Судья Дональд Миддлбрукс, который ранее закрыл дело, пришел к выводу, что Трамп "использовал суды как сцену для политического театра и жалоб". В новой апелляции президент планирует доказывать, что суды ошибочно признали, будто он пропустил сроки для подачи иска.

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