Российская дезинформация усиливается перед выборами в Германии на фоне роста популярности AfD

$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
17:43 • 22906 просмотра
Хмара уволится с военной службы, чтобы возглавить Минобороны — когда ожидать назначенияPhoto
Эксклюзив
18 августа, 16:15 • 29850 просмотра
Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца
18 августа, 15:54 • 26647 просмотра
Студенческие отсрочки будут проверять через реестры: что меняется перед 1 сентября
Эксклюзив
18 августа, 15:05 • 19150 просмотра
Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов
Эксклюзив
18 августа, 14:33 • 29050 просмотра
От прямых инвестиций к совместному производству: чем украинские оборонные компании покоряют мировой рынок вооружений
18 августа, 13:15 • 17671 просмотра
Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп
Эксклюзив
18 августа, 11:34 • 38164 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
18 августа, 09:59 • 41446 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
18 августа, 08:44 • 22885 просмотра
Рада ожидает представления Президента на министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня - депутат
18 августа, 09:52 • 21151 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
79%
741мм
Популярные новости
Топливный кризис в рф - бензин есть лишь на 28% заправок, ФАС возбудила 41 дело18 августа, 13:28 • 5458 просмотра
Правительство хочет усовершенствовать воинский учет и систему денежного обеспечения военнослужащих18 августа, 13:41 • 12479 просмотра
Туск отреагировал на нападение на украинских детей в польском Быдгоще18 августа, 13:51 • 10090 просмотра
Восемь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС против беларуси18 августа, 14:16 • 5026 просмотра
На восстановление уйдут месяцы: появилась информация о результатах поражения завода "Прогресс" ракетами Flamingo17:38 • 3616 просмотра
публикации
Хмара уволится с военной службы, чтобы возглавить Минобороны — когда ожидать назначенияPhoto
Эксклюзив
17:43 • 22906 просмотра
Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца
Эксклюзив
18 августа, 16:15 • 29850 просмотра
Студенческие отсрочки будут проверять через реестры: что меняется перед 1 сентября18 августа, 15:54 • 26647 просмотра
От прямых инвестиций к совместному производству: чем украинские оборонные компании покоряют мировой рынок вооружений
Эксклюзив
18 августа, 14:33 • 29049 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
18 августа, 11:34 • 38164 просмотра
Актуальные люди
Бережная Татьяна Васильевна
Виталий Безгин
Андрей Бутенко
Тарас Высоцкий
Ирина Терех
Актуальные места
Иран
Сумская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Курская область
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 61428 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 67008 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 74224 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 71778 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 100511 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Российская дезинформация усиливается перед выборами в Германии на фоне роста популярности AfD

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Немецкие структуры безопасности фиксируют активизацию российских дезинформационных кампаний накануне выборов в федеральных землях. Ультраправая AfD, выступающая за восстановление отношений с Москвой, демонстрирует высокие рейтинги в трех регионах.

Российская дезинформация усиливается перед выборами в Германии на фоне роста популярности AfD

Немецкие государственные структуры и службы безопасности предупреждают об усилении российских дезинформационных кампаний накануне земельных выборов в трех регионах страны, где ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) демонстрирует высокие рейтинги. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Первыми 6 сентября голосовать будут около двух миллионов избирателей в Саксонии-Анхальт. Еще через две недели выборы состоятся в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине.

Министр обороны Германии выступил против доступа AfD к секретной информации из-за связей с рф05.07.26, 21:36 • 4613 просмотров

Выборы в земельные парламенты имеют ограниченное влияние на федеральное правительство, однако в значительной степени отражают политические настроения в Германии. Согласно опросам, AfD может получить значительные результаты в двух землях, а в Саксонии-Анхальт партия претендует на возможность сформировать правительство.

Я сказал, что для абсолютного большинства нам нужно 45 процентов и немного больше — не 44 и не 43 процента. Я хочу стабильно управлять. Я хочу возглавить стабильное правительство, чтобы через пять лет каждый честный житель Саксонии-Анхальт мог сказать: я принял правильное решение, проголосовав за AfD. AfD — это будущее

— заявил кандидат партии Ульрих Зигмунд.

российская кампания и позиции AfD

Немецкие источники в сфере безопасности сообщают, что поддерживаемые Россией дезинформационные кампании активизируются накануне выборов. По их данным, информационные атаки часто направлены против местных политиков, которые конкурируют с AfD. Партия, со своей стороны, выступает за восстановление отношений Берлина с Москвой.

Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве на фоне роста популярности ультраправых25.07.26, 03:57 • 3919 просмотров

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что не хочет вмешательства США в избирательный процесс Германии.

Мы не вмешиваемся в выборы Соединенных Штатов. Мы последовательно придерживались этого принципа. Я не хочу, чтобы правительство Соединенных Штатов или связанные с ним учреждения вмешивались в выборы Германии

— отметил Мерц.

В то же время AfD укрепляет позиции не только в восточных землях. В Берлине партия, которая ранее имела значительно более слабые позиции, согласно нынешним опросам может занять третье место. Ее поддержка также растет среди молодежи.

Еврокомиссия отвергла призыв немецких ультраправых вернуться к российскому газу - Euractiv30.06.26, 16:23 • 3710 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира