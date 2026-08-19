Российская дезинформация усиливается перед выборами в Германии на фоне роста популярности AfD
Киев • УНН
Немецкие структуры безопасности фиксируют активизацию российских дезинформационных кампаний накануне выборов в федеральных землях. Ультраправая AfD, выступающая за восстановление отношений с Москвой, демонстрирует высокие рейтинги в трех регионах.
Немецкие государственные структуры и службы безопасности предупреждают об усилении российских дезинформационных кампаний накануне земельных выборов в трех регионах страны, где ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) демонстрирует высокие рейтинги. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Первыми 6 сентября голосовать будут около двух миллионов избирателей в Саксонии-Анхальт. Еще через две недели выборы состоятся в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине.
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Выборы в земельные парламенты имеют ограниченное влияние на федеральное правительство, однако в значительной степени отражают политические настроения в Германии. Согласно опросам, AfD может получить значительные результаты в двух землях, а в Саксонии-Анхальт партия претендует на возможность сформировать правительство.
Я сказал, что для абсолютного большинства нам нужно 45 процентов и немного больше — не 44 и не 43 процента. Я хочу стабильно управлять. Я хочу возглавить стабильное правительство, чтобы через пять лет каждый честный житель Саксонии-Анхальт мог сказать: я принял правильное решение, проголосовав за AfD. AfD — это будущее
российская кампания и позиции AfD
Немецкие источники в сфере безопасности сообщают, что поддерживаемые Россией дезинформационные кампании активизируются накануне выборов. По их данным, информационные атаки часто направлены против местных политиков, которые конкурируют с AfD. Партия, со своей стороны, выступает за восстановление отношений Берлина с Москвой.
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Канцлер Фридрих Мерц заявил, что не хочет вмешательства США в избирательный процесс Германии.
Мы не вмешиваемся в выборы Соединенных Штатов. Мы последовательно придерживались этого принципа. Я не хочу, чтобы правительство Соединенных Штатов или связанные с ним учреждения вмешивались в выборы Германии
В то же время AfD укрепляет позиции не только в восточных землях. В Берлине партия, которая ранее имела значительно более слабые позиции, согласно нынешним опросам может занять третье место. Ее поддержка также растет среди молодежи.
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