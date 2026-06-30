Еврокомиссия отвергла призыв немецких ультраправых вернуться к российскому газу - Euractiv
Киев • УНН
Еврокомиссия заявила, что возвращение к импорту российского газа невозможно в соответствии с законодательством ЕС. Так в Брюсселе отреагировали на заявление лидера немецкой ультраправой партии AfD.
Европейская комиссия заявила, что возврат к импорту российского газа невозможен в соответствии с действующим законодательством ЕС. Так в Брюсселе отреагировали на заявление лидера немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алис Вайдель о необходимости возобновления поставок российского газа. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
Лидер AfD Алис Вайдель заявила агентству Reuters, что "дешевая энергия из России была секретом успеха бренда "Made in Germany"", и добавила, что Германии необходимо вернуться к ее импорту.
Впрочем, в Еврокомиссии подчеркнули, что действующее законодательство ЕС не допускает такого шага.
"Это действующий закон, поэтому возврат назад невозможен", – заявил представитель Еврокомиссии журналистам в Брюсселе.
В Еврокомиссии также напомнили, что в марте вступили в силу правила о поэтапном отказе от российского газа, а в этом месяце начал действовать запрет на импорт трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
"Мы также очень четко заявили на политическом уровне, что не вернемся к российской энергетике", – добавил представитель Еврокомиссии.
В то же время в Брюсселе отметили, что Еврокомиссия еще не представила предложение о полном запрете импорта российской нефти, хотя ранее уже дважды переносила установленные для этого сроки – в 2025 году и в начале 2026 года.
"Надеемся, что сможем представить его своевременно", – сказал представитель Еврокомиссии.
рф формирует новый "теневой флот" для обхода санкций ЕС на газ - разведка30.06.26, 13:39 • 2280 просмотров