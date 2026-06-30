рф формирует новый "теневой флот" для обхода санкций ЕС на газ - разведка
Киев • УНН
россия начала формировать дополнительный "теневой флот" для перевозки сжиженного природного газа, чтобы обойти будущие санкции ЕС, которые вступят в силу 1 января 2027 года. За последние пять месяцев на российский рынок поступило шесть старых танкеров-газовозов.
рф начала формировать еще один "теневой флот" для перевозки сжиженного природного газа с целью обхода будущих санкций ЕС. Эти санкции вступят в силу 1 января 2027 года, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
Эти новые санкции полностью заблокируют доступ российских судов к европейским терминалам. Данный шаг вынуждает москву искать обходные пути, чтобы любой ценой сохранить текущие объемы экспорта газа и финансирование госбюджета, заявили в СВРУ.
россия использует анонимные структуры и запутанные цепочки собственности для выкупа старых танкеров по всему миру. За последние пять месяцев на российский рынок поступило шесть старых танкеров-газовозов. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании уже было приобретено семь аналогичных судов
Также в разведке добавили, что общий объем "теневого СПГ-флота" рф на данный момент вырос примерно до 23 единиц.
Напомним
Сенатор от оккупированной части Запорожской области и бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин предложил минировать танкеры "теневого флота".