Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве на фоне роста популярности ультраправых

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве, пытаясь укрепить позиции своей коалиции перед региональными выборами, на которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) может впервые получить пост главы федеральной земли. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Мерц представил лишь часть запланированных изменений, что вызвало вопросы относительно дальнейшего обновления правительства.

По данным AP, руководитель аппарата канцлера Торстен Фрай станет главой парламентской группы блока "Союз" после отставки предыдущего руководителя из-за скандала, связанного с его личным поведением.

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Должность руководителя аппарата канцлера займет министр здравоохранения Нина Варкен. Она станет первой женщиной на этом посту. Министром здравоохранения планируют назначить генерального секретаря Христианско-демократического союза Карстена Линнеманна.

Кадровые изменения происходят по четкой линии. Мы хотим правительство, которое работает с большой энергией и удовольствием, а также представляет личное разнообразие нашего общества и политики. Мы – правительство реформ и хотим продолжать это демонстрировать