Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве на фоне роста популярности ультраправых
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц представил частичные кадровые изменения в правительстве. Изменения происходят на фоне снижения рейтинга коалиции и роста поддержки ультраправой AfD.
Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве, пытаясь укрепить позиции своей коалиции перед региональными выборами, на которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) может впервые получить пост главы федеральной земли. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Мерц представил лишь часть запланированных изменений, что вызвало вопросы относительно дальнейшего обновления правительства.
По данным AP, руководитель аппарата канцлера Торстен Фрай станет главой парламентской группы блока "Союз" после отставки предыдущего руководителя из-за скандала, связанного с его личным поведением.
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Должность руководителя аппарата канцлера займет министр здравоохранения Нина Варкен. Она станет первой женщиной на этом посту. Министром здравоохранения планируют назначить генерального секретаря Христианско-демократического союза Карстена Линнеманна.
Кадровые изменения происходят по четкой линии. Мы хотим правительство, которое работает с большой энергией и удовольствием, а также представляет личное разнообразие нашего общества и политики. Мы – правительство реформ и хотим продолжать это демонстрировать
Популярность правительства снижается
AP отмечает, что Мерц возглавил правительство менее 15 месяцев назад, пообещав восстановить экономический рост после длительного периода стагнации. Однако восстановление экономики происходит медленно, а коалиция правоцентристского блока "Союз" и Социал-демократической партии пока не смогла убедить избирателей в своей эффективности.
На этом фоне рейтинг канцлера снизился до самого низкого уровня, тогда как ультраправая AfD продолжает наращивать поддержку среди избирателей.
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