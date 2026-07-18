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Мерц заявил об участии Германии во французских ядерных учениях

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об углублении оборонного сотрудничества с Францией. Немецкая сторона в этом году примет участие в ядерных учениях французских вооруженных сил.

Мерц заявил об участии Германии во французских ядерных учениях

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция углубляют сотрудничество в сфере обороны, а немецкая сторона в этом году примет участие в ядерных учениях французских вооруженных сил. Об этом Мерц сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Германия и Франция углубляют сотрудничество в оборонной сфере. Мы укрепляем европейское сдерживание. Уже в этом году мы примем участие в ядерных учениях французских вооруженных сил

– написал Мерц.

путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев15.07.26, 15:13 • 25058 просмотров

Степан Гафтко

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Ядерное оружие
Фридрих Мерц
Франция
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