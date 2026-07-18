Мерц заявил об участии Германии во французских ядерных учениях
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об углублении оборонного сотрудничества с Францией. Немецкая сторона в этом году примет участие в ядерных учениях французских вооруженных сил.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция углубляют сотрудничество в сфере обороны, а немецкая сторона в этом году примет участие в ядерных учениях французских вооруженных сил. Об этом Мерц сообщил в соцсети X, пишет УНН.
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Германия и Франция углубляют сотрудничество в оборонной сфере. Мы укрепляем европейское сдерживание. Уже в этом году мы примем участие в ядерных учениях французских вооруженных сил
– написал Мерц.
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