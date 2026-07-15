путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Киев • УНН
Помощник путина патрушев заявил о переводе морских ядерных сил в состояние полной боевой готовности. Он назвал "угрозами" для рф альянс стран Северной Европы и Украины, а также блок AUKUS.
российский диктатор владимир путин приказал перевести морские ядерные силы в состояние полной боевой готовности. Об этом заявил его помощник николай патрушев, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
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Он добавил, что "создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных угроз для россии".
Среди других "угроз" для рф он назвал деятельность блока AUKUS - США, Великобритании и Австралии - по наращиванию возможностей австралийских ВМС для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.
Все угрозы, исходящие от вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года
Напомним
россия продемонстрировала, как она утверждает, кадры доставки ядерных боеголовок в том числе в Беларусь в рамках крупных ядерных учений.