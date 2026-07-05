Министр обороны Германии выступил против доступа AfD к секретной информации из-за связей с рф

Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье заявил, что поддерживает идею исключения потенциальных министров от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в земельных правительствах из доступа к обмену засекреченной информацией. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Он объяснил это тесными связями AfD с Москвой и президентом России Владимиром Путиным как основной причиной.

"Достаточно послушать публичные заявления многих представителей AfD. Их тесные связи с Путиным неоспоримы", — сказал Писториус, отвечая на вопрос, были ли бы у него сомнения относительно передачи секретной информации министру от AfD в интервью немецкому таблоиду Bild.

"Подозрение, что из России поступают деньги, также существует", — отметил министр от Социал-демократической партии (SPD). По его словам, "очевидно, что этого нельзя допустить".

AfD заняла второе место на общенациональных выборах в феврале 2025 года, получив 20,8% голосов — лучший результат ультраправой партии в Германии со времен Второй мировой войны. В сентябре выборы также состоятся в двух восточных землях — Саксонии-Ангальт и Мекленбурге-Передней Померании.

По данным немецких СМИ, AfD считает, что ее лучшие шансы на власть в ближайшее время — именно в Саксонии-Ангальт, где она может получить абсолютное большинство и впервые сформировать земельное правительство, что станет серьезным политическим потрясением в Германии.

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Согласно федеральной системе Германии, 16 земельных правительств имеют широкие полномочия в различных сферах, в том числе и в отношении части деятельности спецслужб.

Возможная победа AfD в Саксонии-Ангальт вызывает "чрезвычайную обеспокоенность", заявил Писториус. По его словам, AfD "не оставляет сомнений относительно своих намерений в отношении нашей демократии", поэтому это будет "очень, очень плохой сигнал". Он добавил, что необходимо быть готовыми действовать еще решительнее, чтобы этому противодействовать.

Большие успехи на сентябрьских выборах могут еще больше закрепить доминирование AfD на значительных территориях восточной Германии и усилить дискуссию о том, смогут ли консерваторы канцлера Фридриха Мерца и впредь поддерживать так называемую "границу", которая не допускает ультраправых к федеральной власти.

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