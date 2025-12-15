Скандал в Бундестаге: депутата от AfD обвиняют в использовании запрещенного нацистского приветствия

Раух/dpa

В Германии разворачивается политический скандал: прокуратура предъявила обвинения ультраправому парламентарию Маттиасу Моосдорфу (партия "Альтернатива для Германии", AfD) после того, как его якобы зафиксировали во время выполнения запрещенного нацистского приветствия в здании Бундестага. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали

60-летнего депутата от земли Саксония обвиняют в использовании символики неконституционных организаций. По данным следствия, в июне 2023 года Моосдорф якобы поприветствовал коллегу по партии запрещенным жестом, щелкнув при этом каблуками. Вероятный инцидент произошел в гардеробной у восточного входа в Рейхстаг.

Парламент снял с политика иммунитет еще в октябре для проведения расследования. Сам Моосдорф решительно отрицает обвинения, назвав их "странными" и заявив, что "ничего не может быть более абсурдным".

