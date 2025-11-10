Немецкий политик Сара Вагенкнехт уходит с поста председателя основанной ею партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) с целью возглавить новосозданную комиссию по фундаментальным ценностям. Передает УНН со ссылкой на DW и Deutsche Presse-Agentur.

Детали

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, известная своей критикой помощи Украине в войне против российской агрессии, заявила, что уходит с поста председателя основанной ею партии BSW.

Сара Вагенкнехт не будет баллотироваться на пост председателя партии на федеральном съезде в начале декабря 2025 года. Ее новая цель — возглавить комиссию BSW по основным ценностям, которая будет заниматься совершенствованием программного профиля партии. Преемником политика во главе BSW станет депутат Европарламента Фабио де Маси.

Справка

56-летняя Сара Вагенкнехт, основавшая партию своего имени в 2024 году после разрыва с Левой партией, ранее заявляла, что это название было лишь временным решением. В то же время критики Вагенкнехт обвиняли ее в том, что она слишком сильно подстраивает новую партию под себя.

Сможет ли партия без имени Вагенкнехт в своем названии удержать свой рейтинг на прежнем уровне, пока неясно.

Напомним

Год назад рейтинг «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW) в Германии снизился до 8%, достигнув минимума с 23 июня. Сильнейшей оппозиционной силой остается блок ХДС/ХСС с 31% поддержки.

Лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт заявляет, что Путин не нападет на НАТО, поскольку он не самоубийца и знает о превосходстве Альянса в вооружениях. Она считает, что разговоры о дополнительном вооружении НАТО являются «неправильными и нечестными».