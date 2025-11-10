$41.960.02
19:55 • 10581 перегляди
Сара Вагенкнехт, яка критикувала ФРН за підтримку України, залишає посаду голови лівопопулістської партії "BSW"

Київ • УНН

 15331 перегляди

Сара Вагенкнехт, відома критикою допомоги Україні, йде з посади голови партії BSW. Вона очолить комісію з фундаментальних цінностей, а її наступником стане Фабіо де Масі.

Сара Вагенкнехт, яка критикувала ФРН за підтримку України, залишає посаду голови лівопопулістської партії "BSW"

Німецька політик Сара Вагенкнехт йде з посади голови заснованої нею партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), з метою очолити новостворену комісію з фундаментальних цінностей. Передає УНН із посиланням на DW та Deutsche Presse-Agentur.

Деталі

Німецька політик Сара Вагенкнехт, відома своєю критикою допомоги Україні у війні проти російської агресії, заявиал, що  йде з посади голови заснованої нею партії BSW.

Сара Вагенкнехт не буде балотуватися на посаду голови партії на федеральному з'їзді на початку грудня 2025 року. Її нова мета - очолити комісію BSW з основних цінностей, яка займатиметься вдосконаленням програмного профілю партії. Наступником політикині на чолі BSW стане депутат Європарламенту Фабіо де Масі.

Довідка

56-річна Сара Вагенкнехт, яка заснувала партію свого імені в 2024 році після розриву з Лівою партією, раніше заявляла, що ця назва була лише тимчасовим рішенням. У той же час, критики Вагенкнехт звинувачували її в тому, що вона занадто сильно підлаштовує нову партію під себе. 

Чи зможе партія без імені Вагенкнехт у своїй назві утримати свій рейтинг на колишньому рівні, поки що неясно.

Нагадаємо

Рік тому рейтинг "Союзу Сари Вагенкнехт" (BSW) у Німеччині знизився до 8%, досягнувши мінімуму з 23 червня. Найсильнішою опозиційною силою залишається блок ХДС/ХСС з 31% підтримки.

Лідерка німецької партії BSW Сара Вагенкнехт заявляє, що путін не нападе на НАТО, оскільки він не самогубець і знає про перевагу Альянсу в озброєннях. Вона вважає, що розмови про додаткове озброєння НАТО є "неправильними та нечесними".

Ігор Тележніков

