Сара Вагенкнехт, яка критикувала ФРН за підтримку України, залишає посаду голови лівопопулістської партії "BSW"
Київ • УНН
Сара Вагенкнехт, відома критикою допомоги Україні, йде з посади голови партії BSW. Вона очолить комісію з фундаментальних цінностей, а її наступником стане Фабіо де Масі.
Німецька політик Сара Вагенкнехт йде з посади голови заснованої нею партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), з метою очолити новостворену комісію з фундаментальних цінностей. Передає УНН із посиланням на DW та Deutsche Presse-Agentur.
Деталі
Німецька політик Сара Вагенкнехт, відома своєю критикою допомоги Україні у війні проти російської агресії, заявиал, що йде з посади голови заснованої нею партії BSW.
Сара Вагенкнехт не буде балотуватися на посаду голови партії на федеральному з'їзді на початку грудня 2025 року. Її нова мета - очолити комісію BSW з основних цінностей, яка займатиметься вдосконаленням програмного профілю партії. Наступником політикині на чолі BSW стане депутат Європарламенту Фабіо де Масі.
Довідка
56-річна Сара Вагенкнехт, яка заснувала партію свого імені в 2024 році після розриву з Лівою партією, раніше заявляла, що ця назва була лише тимчасовим рішенням. У той же час, критики Вагенкнехт звинувачували її в тому, що вона занадто сильно підлаштовує нову партію під себе.
Чи зможе партія без імені Вагенкнехт у своїй назві утримати свій рейтинг на колишньому рівні, поки що неясно.
Нагадаємо
Рік тому рейтинг "Союзу Сари Вагенкнехт" (BSW) у Німеччині знизився до 8%, досягнувши мінімуму з 23 червня. Найсильнішою опозиційною силою залишається блок ХДС/ХСС з 31% підтримки.
Лідерка німецької партії BSW Сара Вагенкнехт заявляє, що путін не нападе на НАТО, оскільки він не самогубець і знає про перевагу Альянсу в озброєннях. Вона вважає, що розмови про додаткове озброєння НАТО є "неправильними та нечесними".