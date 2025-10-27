"Він не самогубець": німецька "подруга путіна" Сара Вагенкнехт не вірить у напад росії на НАТО
Лідерка німецької партії BSW Сара Вагенкнехт заявляє, що путін не нападе на НАТО, оскільки він не самогубець і знає про перевагу Альянсу в озброєннях. Вона вважає, що розмови про додаткове озброєння НАТО є "неправильними та нечесними".
Лідерка німецької] крайньої лівої політичної партії BSW Сара Вагенкнехт, яку називають "подругою путіна", не вірить у перспективу нападу росії на НАТО. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ntv, повідомляє УНН.
За словами політикині, російський диктатор не нападе на Альянс, адже "він не самогубець" і "приблизно знає, яким є баланс сил".
У всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно переважає – навіть зараз
На її думку "тому це так неправильно і так нечесно, коли люди продовжують говорити: нам потрібно ще більше озброїтися, нам потрібно ще більше солдатів".
У липні німецькі політики закликали Федеральне відомство із захисту Конституції взяти під нагляд ультраліву партію Альянс Сари Вагенкнехт (BSW). Причиною стали дії партії, що включають захист проросійської пропагандистки та підтримку організації, підозрюваної у фінансуванні тероризму.
