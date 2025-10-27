$42.000.10
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 27954 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 41751 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 57154 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 46577 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 49175 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40368 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42741 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37148 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35012 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28834 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
"Він не самогубець": німецька "подруга путіна" Сара Вагенкнехт не вірить у напад росії на НАТО

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

Лідерка німецької партії BSW Сара Вагенкнехт заявляє, що путін не нападе на НАТО, оскільки він не самогубець і знає про перевагу Альянсу в озброєннях. Вона вважає, що розмови про додаткове озброєння НАТО є "неправильними та нечесними".

"Він не самогубець": німецька "подруга путіна" Сара Вагенкнехт не вірить у напад росії на НАТО

Лідерка німецької] крайньої лівої політичної партії BSW Сара Вагенкнехт, яку називають "подругою путіна", не вірить у перспективу нападу росії на НАТО. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ntv, повідомляє УНН.

Деталі

За словами політикині, російський диктатор не нападе на Альянс, адже "він не самогубець" і "приблизно знає, яким є баланс сил".

У всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно переважає – навіть зараз

- підкреслила Вагенкнехт.

На її думку "тому це так неправильно і так нечесно, коли люди продовжують говорити: нам потрібно ще більше озброїтися, нам потрібно ще більше солдатів".

Нагадаємо

У липні німецькі політики закликали Федеральне відомство із захисту Конституції взяти під нагляд ультраліву партію Альянс Сари Вагенкнехт (BSW). Причиною стали дії партії, що включають захист проросійської пропагандистки та підтримку організації, підозрюваної у фінансуванні тероризму.

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12.10.25, 05:21 • 12426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО