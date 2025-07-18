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Німецькі політики закликають взяти під нагляд спецслужб партію "подруги путіна"

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Німецькі політики закликали Федеральне відомство із захисту Конституції взяти під нагляд ультраліву партію Альянс Сари Вагенкнехт. Причиною стали дії партії, що включають захист проросійської пропагандистки та підтримку організації, підозрюваної у фінансуванні тероризму.

Німецькі політики закликають взяти під нагляд спецслужб партію "подруги путіна"

Група німецьких політиків закликала Федеральне відомство із захисту Конституції, що виконує функції контррозвідки, взяти під нагляд ультраліву політичну силу - Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ). Про це інформує видання Spiegel, передає УНН.

Деталі

Кілька депутатів Бундестагу та Європарламенту від Німеччини заявили, що діяльність цієї політсили "спрямована проти вільного демократичного ладу" і тому вона має перебувати під наглядом спецслужб.

Відомство із захисту конституції має вжити заходів і взяти АСВ під нагляд, щоб встановити, чи існує серйозна загроза демократичному ладу

- сказав євродепутат від німецької Вільної демократичної партії Моріц Кернер.

Водночас, генеральний секретар відділення Християнсько-демократичного союзу в Бранденбурзі Гордон Гоффман зазначив, що Альянс Сари Вагенкнехт "є загрозою для безпеки і воротами для екстремізму в нашій державі".

За інформацією Spiegel, причиною для таких заяв і заклику, стало недавнє рішення партії виступити на захист проросійської пропагандистки Аліни Ліпп, щодо якої ЄС запровадив санкції.

Крім того, представники партії Вагенкнехт у федеральній землі Бранденбург висловили підтримку організації Friedensbrücke ("Мирний міст"), очільницю якої підозрюють у фінансуванні терористичної діяльності на сході України.

Доповнення

Сара Вагенкнехт - член Лівої партії Німеччини. З липня 2004 року до липня 2009 року була депутатом Європарламенту від політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" (ЄОЛ/ЛЗП).

Вона має проросійські та євроспектичні погляди, через що їй надали прізвисько "подруга путіна".

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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