Німецькі політики закликають взяти під нагляд спецслужб партію "подруги путіна"
Київ • УНН
Німецькі політики закликали Федеральне відомство із захисту Конституції взяти під нагляд ультраліву партію Альянс Сари Вагенкнехт. Причиною стали дії партії, що включають захист проросійської пропагандистки та підтримку організації, підозрюваної у фінансуванні тероризму.
Група німецьких політиків закликала Федеральне відомство із захисту Конституції, що виконує функції контррозвідки, взяти під нагляд ультраліву політичну силу - Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ). Про це інформує видання Spiegel, передає УНН.
Деталі
Кілька депутатів Бундестагу та Європарламенту від Німеччини заявили, що діяльність цієї політсили "спрямована проти вільного демократичного ладу" і тому вона має перебувати під наглядом спецслужб.
Відомство із захисту конституції має вжити заходів і взяти АСВ під нагляд, щоб встановити, чи існує серйозна загроза демократичному ладу
Водночас, генеральний секретар відділення Християнсько-демократичного союзу в Бранденбурзі Гордон Гоффман зазначив, що Альянс Сари Вагенкнехт "є загрозою для безпеки і воротами для екстремізму в нашій державі".
За інформацією Spiegel, причиною для таких заяв і заклику, стало недавнє рішення партії виступити на захист проросійської пропагандистки Аліни Ліпп, щодо якої ЄС запровадив санкції.
Крім того, представники партії Вагенкнехт у федеральній землі Бранденбург висловили підтримку організації Friedensbrücke ("Мирний міст"), очільницю якої підозрюють у фінансуванні терористичної діяльності на сході України.
Доповнення
Сара Вагенкнехт - член Лівої партії Німеччини. З липня 2004 року до липня 2009 року була депутатом Європарламенту від політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" (ЄОЛ/ЛЗП).
Вона має проросійські та євроспектичні погляди, через що їй надали прізвисько "подруга путіна".
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